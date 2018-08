Timo Soini vaatii lisätukea maataloudelle

Ulkoministerin mukaan kotimainen ruoka on kansallinen etu.

Ulkoministeri Timo Soini (sin.) vaatii ensi vuoden budjettiin lisätukea maataloudelle.

– Kotimainen , puhdas ruoka on kansallinen etu. Maailma on epävarmuuden tilassa ja tämä epävarmuus jatkuu. Kansakunta, joka altistaa itsensä vieraan leivän varaan ei ole vastuullinen ja viisas. Suomen on toimittava viisaasti ja vastuullisesti, Soini toteaa tiedotteessaan.

Hänen mukaansa hallituksen on tulevassa budjetissa ”satsattava voimallisesti maaseutuun, maatalouden ja maakuntien elinvoimaan.”

– Tällä menolla koko perheviljelmäpohjainen maatalous on vaarassa. Siihen kehitykseen voi vaikuttaa, jos on halua ja kykyä. Puhdas ja turvallinen ruoka on myös vientituote. Tämän hallituksen on nyt otettava itseään niskasta kiinni ja tehtävä ratkaisut, joita maatalouden elinvoimaisuus vaatii. Tämä on kansallinen, ei puoluepoliittinen kysymys, Soini sanoo.