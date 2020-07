Timo Heinonen: Nyt on järjettömin hetki kiristää polttoaineiden hintaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusedustajasta veronkorotuksen sijaan olisi pitänyt ruokkia kotimaista kysyntää ja kulutusta.

Kokoomuksen kansanedustaja ja Valtiovarainvaliokunnan liikennejaostossa vaikuttava Timo Heinonen on pettynyt pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallituksen päätökseen kiristää liikennepolttoaineiden verotusta keskellä koronakriisiä ja siitä ulospääsyä.

– Tämä on kyllä kaikkein järjettömin hetki kiristää polttoaineiden hintaa hallituksen omalla veronkorotuspäätöksellä. Moni ala on edelleen koronakriisin myllerryksessä ja jokainen lisäkulu vaikeuttaa niin kuljetusalan, mutta sitä kautta myös kaupan ja muidenkin alojen elpymistä, Heinonen toteaa.

– Nyt olisi mieluummin veronkorotusten sijaan pitänyt ruokkia kotimaista kysyntää ja kulutusta eikä sitä poliittisin päätöksin tukahduttaa.

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) hallitus päätti silloisen valtiovarainministeri Katri Kulmunin (kesk.) johdolla kiristää liikennepolttoaineiden verotusta 250 miljoonalla eurolla 1.8.2020 alkaen. Polttoaineiden elokuun alussa voimaan tuleva kiristys tarkoittaa pumppuhintojen kallistumista dieselin osalta 6,9 sentillä ja bensiinin osalta 6,3 sentillä litralta.

Heinosen mukaan bensan ja dieselin veronkiristys syö merkittävällä tavalla kotimaisen yrittäjyyden ja kuljetus- ja liikennealan elpymistä ja maksu lankeaa myös kotitalouksien maksettavaksi.

– Politiikkaa pitäisi tehdä ajassa ja nähdä mitä ympärillä tavallisessa arjessa tapahtuu. Tämän laskun maksaa nyt yritysten ja yrittäjien lisäksi nimenomaan maaseudun ja seutukaupunkien asukkaat ja he, joiden on välttämätöntä käyttää omaa autoa. Ihmetellen, että keskusta tällaisen lisämaksutaakan juuri tänne halusi kohdentaa, toteaa Heinonen.

– Yhden rekan vuosikustannukset nousevat pelkän dieselin veronkorotuksen myötä noin 8000 euroa. Tämän päälle on tulossa vielä iso hinnankorotus parafiinisen dieselin verotuen leikkauksen myötä. Tämä tietysti nostaa sitten myös mm. ruuan hintaa. Ja lisäksi tavallinen noin 30 000 km omalla autolla ajava joutuu maksamaan yli 130 euroa lisää bensa- ja dieselin hinnassa.

Heinonen myöntää, että myös kokoomuksen ollessa hallituksessa on polttoaineiden verotusta kiristetty, mutta sen parina on aina reilummin kevennetty työn verotusta. Näin on varmistettu Heinosen mukaan aina ostovoiman säilyminen ja jopa vahvistuminen.

– Nyt vasemmistohallitus keskustan tuella antoi ensin työnverotuksen kiristyä ja nyt sitten koronakriisin keskellä vielä korotetaan polttoaineiden verotusta. Veroja verojen päälle. Tämä tukahduttaa orastavaa kasvua ja myös ulospääsyä koronakriisistä, Heinonen toteaa.

Heinonen olisi toivonut hallitukselta päätöksen uudelleen arviointia jo ennen sen voimaan tuloa, mutta nyt toivoo, että syksyn budjettiriihessä bensan ja dieselin hinnankorotus perutaan.