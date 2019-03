Timo Heinonen: Kokoomus alentaisi liikunnan arvonlisäveroa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansanedustaja Timo Heinonen on tyytyväinen siitä, että liikuntapalveluiden arvonlisäverokantoja halutaan korjata.

Yleisen 24 prosentin arvonlisäverokannan rinnalla liikuntapalveluihin sovelletaan vain osittain alennettua kymmenen prosentin verokantaa. Kokoomus on julkaissut liikunta- ja urheilupoliittiset linjauksensa tulevalla nelivuotiskaudelle.

– Tulkinta on sekava eikä todellakaan yksiselitteinen sen suhteen, mitä palveluja verotetaan yleisellä 24 prosentin alv-kannalla ja mitä alennetulla 10 prosentin alv-kannalla. Joskus tuntuu, että sisältö ei ole edes ratkaiseva, vaan se, kuka osaa nimetä kurssin tai toiminnan oikein, sanoo Valtion Liikuntaneuvoston varapuheenjohtaja Timo Heinonen todeten, että nyt kokoomus haluaa tämän sekamelskan selvittää.

– Pidän tärkeänä sitä, että tässäkin käytämme verotusta mieluummin kannustimena kuin liikuntaa rankaisevana tai vähentävänä toimena. Liikuntapalveluiden tai harrastuksen joutuminen ylempään arvonlisäverokantaan korottaa liikuntaharrastusten hintaa 14 prosenttiyksikköä.

Heinonen uskoo, että liikunnan ja urheilun verotuksen yhtenäistäminen alempaan verokantaan ja sen tuomat hyödyt tulisivat moninkerroin takaisin.

– Meidän pitää etsiä nyt keinoja millä liikuntaa saadaan lisää eikä ylläpitää liikuntaa ja liikkumista vähentäviä rakenteita. Alemman verokannan vipuvaikutus olisi merkittävä ja lisääntyvän liikunnan hyödyt näkyisivät myös terveysmenojen ennaltaehkäisevänä satsauksena.

Kokoomus nostaa liikunnan ja urheilun tavoitteissaan esille myös liikunnan rahoituksen turvaamisen, liikuntarakentamisen, huippu-urheilun ja myös lasten ja nuorten harrastamisen koko ajan nousevat kustannukset.

– Me haluamme taata jokaiselle mahdollisuuden harrastaa. Haluamme käynnistää Harrasta koulussa -ohjelman ja vahvistaa näin koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa harrastustoimintaa. Koulujen kerhotoiminta on tärkeässä roolissa liikkeen lisäämisessä. Kerhotoiminnan määrärahat on pidettävä vähintään nykytasolla. Kopioidaan ja levitetään toimivat käytännöt, kuten yläkoulun akatemiatoiminta tavoitteellisesti harjoitteleville nuorille, kokoomus linjaa.

Yhdyskuntasuunnittelussa kokoomus haluaa luoda edellytyksiä kävelyn ja pyöräilyn edistämiselle. Liikunnan ennaltaehkäisevä ja hyvinvointia lisäävä vaikutus tunnustetaan laajasti yhteiskunnassa ja tämän toteutumista tuetaan.

Kokoomuksen liikuntapolitiikan suuntaviivat valmistelivat kansanedustajat Sari Multala, Timo Heinonen, Sinuhe Wallinheimo, Saara-Sofia Sirén, Sari Sarkomaa ja Pauli Kiuru.