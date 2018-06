Timo Harakka vaatii lopettamaan ”laittomat sote-pilotit”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

SDP:n kansanedustaja Timo Harakka vaatii hallitusta lopettamaan aloitetut sote-pilotit.

Eduskunnan valtiovarainvaliokunta päätti äänin 11-9 kuitata hallituksen esityksen sote-valinnanvapauspilottien rahoituksen lisäämisestä sadalla miljoonalla eurolla. Ensimmäinen, Timo Harakan mukaan laiton, sata miljoonan euron jako tehtiin toukokuussa. Opposition edustajat esittivät rahoituksen lopettamista ja varauksen poistamista lisätalousarviosta.

– Tämä on esimakua haliltuksen sote-mallin myötä kasvavista kustannuksista. Se osoittaa jälleen valtiontaloudellista vastuuttomuutta, Harakka sanoo tiedotteessaan.

– Hallitus on aloittanut soten toimeenpanon, vaikka lakien käsittely eduskunnassa on kesken. Perustuslakivaliokunnan kannanotolla pyyhittiin lattiaa, hän jatkaa.

Perustuslakivaliokunta esitti lausunnossaan valinnanvapauslaista vakavan huomautuksen, että valtioneuvosto on mennyt piloteissa toimeenpanovallan käytössä liian pitkälle. Sosiaali- ja terveysministeriö päätti 15. toukokuuta ehdollisesti maakunnille jaettavasta ensimmäisestä 99 miljoonan pilottipotista.

Harakan mukaan ongelma on se, että hallitus jakoi pilottirahoja ilman selvää lainsäädännöllistä perustaa.

– Perustuslakivaliokunta on todennut pilotit ja niiden toimeenpanon valtiosääntöoikeudellisesti kyseenalaiseksi. Hallituksen vastaus on se, että lisätään niiden rahoitusta, eikä edellistä laitonta rahanjakoa peruutettu. Ainoa kestävä ratkaisu on se, että kyseenalainen toimeenpano lopetetaan heti ja rahat poistetaan kokonaan budjetista, Harakka sanoo.