Timo Harakka MTV:llä: Kasvun hiipuminen ei yllättänyt

Työministeri uskoo hallituksen työllisyystavoitteen toteutuvan, vaikka talouskasvu näyttää hiipuvan.

Heikentyneet talouden näkymät varjostavat hallituksen syyskuun puolivälissä pidettävää budjettiriiheä. Työministeri Timo Harakan (sd.) mukaan talouden alavire ei vaikuta kuitenkaan dramaattisesti hallituksen työllisyystavoitteen saavuttamiseen.

– Ei ole mikään yllätys tai uutinen, että talouskasvu hiipuu, Harakka sanoo MTV:n Uutisextrassa.

– Tähän on varauduttu. Nyt tarvitaan määrätietoisia toimia, jotta saadaan työllisyyden avulla aikaan talouskasvua.

Valtiovarainministeriön tuore budjettiesitys ei sisällä vielä merkittäviä työllisyyskeinoja. Hallitus on kuitenkin asettanut työryhmiä, jotka valmistelevat toimenpide-ehdotuksia työllisyyden edistämiseksi.

– Totta on se, että kovin lyhyt aika on nyt enää siihen varsinaiseen budjettiriiheen, joka on ensi kuun puolessavälissä. Varmaan on realistista, että toimia valmistuu ensi kevääksi kehysriiheen ja sitten seuraavaan budjettiriiheen, työministeri sanoo.

– Mutta uskon, että tämänkin vuoden budjettiriiheen saadaan jotain käsittelyyn niistä työryhmistä.

Harakan mukaan hallituksen 60 000 uuden työpaikan tavoitteen toteutuminen on yhä mahdollista. Tässä hänen mukaansa tärkeänä työkaluna on palkkatuki.

– Tärkeintä on uusia tämä systeemi niin, että se on paljon yksinkertaisempi, helpommin haettavissa ja entistä houkuttelevampi, Harakka kertoo.

– Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa on päästy jo paljon korkeampaan työllisyyteen kuin Suomessa ja Ruotsissa tärkein työkalu on juuri palkkatuki.