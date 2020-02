Tieraivo Syyriassa: USA:n ajoneuvo työntää Venäjän panssariauton tieltä

Yhdysvaltain ja Venäjän asevoimien partiot on kuvattu tiukassa kohtaamisessa Koillis-Syyriassa.

Tilanteesta julkaistulla videolla kahden ajoneuvon amerikkalaispartion perässä seuraa ainakin kolme Venäjän asevoimien panssariautoa. M-ATV-panssariauto kiilaa ohitukseen lähteneen venäläisen Tigr-ajoneuvon lopulta tiensivuun.

Yhdysvaltain joukot ajautuivat viikko sitten samalla seudulla lyhyeen tulitaisteluun Syyrian johtaja Bashar al-Assadia tukeneen väkijoukon kanssa. Ainakin yhden syyrialaisen kerrottiin kuolleen ja yhden amerikkalaisen loukkaantuneen lievästi.

Yhdysvaltain johtaman ISIS-vastaisen operaation tiedottajan, eversti Miles Cagginsin mukaan väkijoukko oli varoituksista huolimatta avannut tulen amerikkalaisia kohtaan.

– Tapauksesta on käynnistetty tutkinta. Tilanteen rauhoituttua koalition partio palasi tukikohtaan, Caggins totesi tiedotteessa.

The Drive -sivuston mukaan tapahtumapaikalle saapui lähettyvillä liikkunut Venäjän partio. Yhdysvaltain ilmavoimien F-15-hävittäjät lensivät lopulta alueen yli ”voimannäyttönä” väkijoukon karkottamiseksi.

#US army vehicle pushes #Russia police vehicle off the road, today, eastern Qamishli NE #Syria . pic.twitter.com/X5RNPyqafL

One of the US Air Force F-15s, correct me if I'm wrong, conducted a low flying show of force and dropped flares. pic.twitter.com/8TGuFhcYSU

