THL:n ylilääkäri tuoreista koronaluvuista: Huonoja uutisia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Virustilanne on Suomessa yhä rauhallinen, mutta viranomaiset ovat huolissaan tautitapausmäärien kasvusta.

THL:n ylilääkäri Taneli Puumalaisen mukaan koronavirustapaukset ovat Suomessa lisääntyneet erityisesti viimeisen viikon aikana.

− Suomen tautitilanteeseen liittyen meillä on valitettavasti huonoja uutisia. Tapausmäärät ovat erityisesti viimeisen viikon aikana nousseet. Tämä herättää huolta, Taneli Puumalainen sanoi THL:n ja STM:n tiedotustilaisuudessa torstaina.

Suomessa on todettu 8750 koronavirustartuntaa, ja Puumalaisen mukaan lukuun on torstaina luvassa reilun 40 tapauksen lisäys.

Koronaviruksen ilmaantuvuus Suomessa on nyt 10,1 tapausta 100 000 asukasta kohden viimeisen 14 vuorokauden aikana. Puumalaisen mukaan luvussa on tapahtunut huomattavaa nousua. Lukema on selvästi korkeampi kuin ilmaantuvuus kesällä.

− Kesällä lähdettiin noin 2 tapauksen ilmaantuvuusluvusta nousemaan. Lukema on pikku hiljaa loppukesän ja elokuun aikana noussut. Viimeisen viikon aikana on tapahtunut nousua 7:stä 8:aan ja aina tuonne vähän yli 10:een asti, Puumalainen sanoo.

Terveydenhuollon kuormitus on hänen mukaansa pysynyt kohtuullisena ja kuolemantapausten määrä maltillisena. Koronavirukseen on Suomessa kuollut nyt 339 ihmistä.

Päivittäisten todettujen tautitapausten keskiarvo on Puumalaisen mukaan 30−40. Koronavirustestejä tehdään päivittäin 12 000–14 000.

Positiivisten tautitapausten osuus testatuista on niin ikään noussut. Puumalaisen mukaan pitkään oltiin 0,2 prosentin osuudessa, tällä hetkellä luku on 0,5.

− Luku on toki kansainvälisesti erittäin matala. Edelleen olemme rauhallisemmassa tilanteessa kuin keväällä. Mutta suunta on se, joka meitä nyt huolestuttaa.

Eniten tautitapauksia todetaan Puumalaisen mukaan nyt nuorissa ikäryhmissä.

Sosiaali- ja terveysministeriön johtaja Pasi Pohjola vetosi tiedotustilaisuudessa suomalaisiin, että koronavirusta ehkäiseviä turvatoimia noudatettaisiin nyt huolellisesti.