THL:n professori varoittaa: Näin nopeasti tartunnat nousevat

Tutkimusprofessorin mukaan pääkaupunkiseudun tartuntamäärät ovat nopean kasvun vaiheessa.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kansantautien ehkäisemiseen erikoistunut tutkimusprofessori Markku Peltonen kertoo, että pääkaupunkiseudun koronatartuntamäärät ovat kääntyneet nopean kasvun vaiheeseen.

Peltosen julkaisemasta tilastosta on nähtävissä, miten jyrkkä muutos tartuntamäärien kasvussa näkyy pelkästään alkusyksyyn verrattuna.

Sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella että Turun alueella nähtiin jyrkkä nousu syyskuun puolenvälin jälkeen.

Turun tautitilanne on sittemmin rauhoitunnut, mutta HUSin tilanne näyttää edelleen olevan kasvussa.

– Pääkaupunkiseutu nousee nyt valitettavan selvästi ja nopeasti, Peltonen luonnehtii Twitterissä.

Hän pohtii, että tartunnat olisivat nousemassa kasvuun myös muilla alueilla.

Sairaalahoitoa tarvitsevien lukumäärä on pienessä kasvussa kaikilla alueilla. Helsingin alueella kasvua on eniten, joskin ero muihin alueisiin verrattuna on pienempi kuin viime keväänä.

Sairaalahoitoa tarvitsevien määrät ovat Peltosen mukaan kääntyneet kasvuun kaikissa muissa Pohjoismaissa Islantia lukuun ottamatta.

Erityisesti Ruotsissa ja Virossa sairaalahoitoa tarvitsevien määrä on vahvassa kasvussa.

– Koronakuolleisuus on edelleen alhaisella tasolla. Sen sijaan esimerkiksi Ruotsin kuolinluvut ovat kääntyneet ylös, hän kertoo.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi tänään Ylen Ykkösaamussa, että Uudenmaan tartuntojen kasvu näyttää nyt siltä, että epidemian hallinnan tapoja olisi syytä muuttaa. Hän ei kuitenkaan pitänyt järkevänä spekuloida valmiuslain tarvetta.

Finland, confirmed cases: Capital area Helsinki increasing rapidly now. Other areas tendency up as well. 4/5 Pääkaupunkiseutu nousee nyt valitettavan selvästi ja nopeasti. Myös muualla ylös? pic.twitter.com/p4D8pi3bQp — Markku Peltonen (@MarkkuPeltonen) November 20, 2020