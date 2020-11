Krista Kiuru Ylellä: Koronatoimet olisivat tiukat, jos saisin päättää

Perhe- ja peruspalveluministerin mukaan valmiuslain tarvetta ei ole vielä järkevää spekuloida.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) oli Ylen Ykkösaamussa vankasti sitä mieltä, että pääkaupunkiseutu ei ole epäonnistunut koronaviruksen leviämisen estämisessä. Hän myös korosti, että jos viikossa tulee tuhat tartuntaa, Suomella ei ole varaa jatkaa entiseen malliin.

Viime viikolla Uudellamaalla todettiin HUSin mukaan 986 koronavirustartuntaa. Tällä viikolla tartuntoja olisi jo kertynyt yli 1000.

Kiurun mukaan paras ratkaisu ehkäistä taudin leviämistä on reagoida siihen nopeasti.

– Olen yrittänyt sanoa jo viikkoja, että kyllä meidän pitää pystyä kansallisesti ymmärtämään, mikä on paras ratkaisu hoitaa koronaa. Joudun päivittäin muistuttamaan ihmisiä siitä, että tehdään mieluummin etukäteen oikea-aikaisesti tarpeeksi, jotta tuleva potti jää pienemmäksi. Siinä Suomi onnistunut, jos katsomme keväisiä saavutuksia, Kiuru sanoo.

Kiuru kertoo, että Suomessa taistellaan aikaa vastaan. Hänen mukaansa ei kuitenkaan ole ainakaan vielä järkevää spekuloida esimerkiksi uuden valmiuslain tarvetta.

Uudenmaan tilanne kuitenkin huolestuttaa häntä.

– Olemme nyt Uudellamaalla siinä tilanteessa, että meillä alkaa olla tuhat tartuntaa viikossa. Jos Uudellamaalla tulee tuhat tartuntaa viikossa, tällä epidemianhallinnan tyylillä ei ole varaa jatkaa. Tiukkoja toimia tarvitaan ja ne on tehtävä alueellisesti, Kiuru sanoo.

Kiuru ottaa vastauksessaan epidemian ehkäisyn onnistumisesta kantaa Uudenmaan sijaan pääkaupunkiseudun tilanteeseen.

– Ei, minusta ei voida sanoa, että pääkaupunkiseudulla oltaisiin epäonnistuttu. Meidän täytyy antaa tässä maassa myös armoa toisillemme. Kysymys on siitä, että haetaan konsensusta yhteisesti toimien. Uusimaa on iso alue ja täällä on erilaisia näkökulmia ja olen hyvin tyytyväinen siihen, että Uudellamaallakin on nyt havahduttu siihen, että tautikehitys on liian kovaa, hän perustelee.

Ministeri toteaa, että koronakartan punaisten maiden väri voi levitä myös Suomeen, jos ei tehdä konkreettisia toimia. Hän muistuttaa, että vaikka epidemiaa pyritään Suomessa hillitsemään, rajojen yli tulee silti uusia tartuntoja.

– Jos itse saisin päättää, niin kyllä epidemian hallinnassa olisi kovin tiukanlaiset toimet käytössä, mutta valtioneuvosto tekee lopulta nämä päätökset, hän sanoo.

– On selvää, että meillä ei ole suojaa, ellei saada rokotetta, joka antaa lopullisen suojan. Siihen sitoutuminen on erittäin oleellista. Jos suomalaiset eivät sitoudu kansalliseen rokoteohjelmaan, olemme suojattomia.