THL: Näiden henkilöiden pitää mennä koronatestiin

Uusien suositusten mukaan testiin ei yleensä tarvitse mennä, jos on saanut kaksi rokoteannosta.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL on antanut uudet ohjeet siitä, milloin henkilön tulee hakeutua koronatestiin. Ohjeet perustuvat sosiaali-ja terveysministeriön uuteen testausstrategiaan.

Kaksi koronarokoteannosta saaneen ei ole yleensä tarpeen mennä koronatestiin, vaikka oireita ilmenisi, THL toteaa. Tämä tosin edellyttää, että toisesta rokoteannoksesta on kulunut yli viikko.

– Yleensä kaksi rokoteannosta saaneen ei tarvitse hakeutua koronatestiin tavanomaisien virusinfektion oireiden kuten päänsäryn, kuumeen tai nuhan vuoksi. Sen sijaan kouluun tai työpaikalle ei tulisi mennä lievästi sairastuessa. Jos oireet ovat vakavia, on aina oltava suoraan yhteydessä terveydenhuoltoon, sanoo THL:n ylilääkäri Otto Helve.

Tähän on kuitenkin poikkeuksia. Kaksi rokotetta saaneen oireilevan henkilön kannattaa mennä testiin, jos toisesta rokotteesta on kulunut alle viikko tai jos hän on altistunut varmistetulle koronavirustapaukselle edeltävän kahden viikon aikana. Testiin kannattaa mennä myös silloin, jos henkilö asuu hoivakodissa, työskentelee hoitotyössä tai jos hän kuuluu riskiryhmään.

Rokottamattomien tulee mennä testiin, jos oireita ilmaantuu, suosittelee THL. Sama koskee niitä, jotka ovat saaneet vain yhden rokoteannoksen, sekä niitä, jotka ovat sairastaneet koronan yli 6 kuukautta sitten eivätkä ole saaneet rokotetta.

Alle 12-vuotiaan lapsen ei ole aina tarpeen käydä koronatestissä, jos hän sairastuu, THL linjaa.

– Sairaanhoitopiireillä voi olla THL:n suosituksesta poikkeavia ohjeita testeihin hakeutumisesta esimerkiksi alueellisen epidemiatilanteen takia. Kannattaakin tarkastaa oman alueen terveysviranomaisten ohjeet siitä, milloin koronatestiin on hyvä hakeutua, Helve sanoo.