Tehy ja SuPer: Valtion tuki kunnille auttaisi neuvotteluissa

Poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia.

Hoitajajärjestöt Tehy ja SuPer vetoavat sekä työnantajaan että valtioon, jotta hoitoalan henkilöstön toimeentulosta ja työhyvinvoinnista huolehditaan nyt ja tulevaisuudessa. Järjestöt edellyttävät valtiovallan tukea kuntien tiukkaan taloustilanteeseen ja samalla vetoavuksi hyvin nihkeästi edenneisiin kuntaneuvotteluihin.

Järjestöt ehdottivat tiistaina valtakunnansovittelijan apuun turvautumista neuvottelujen edistämiseksi.

– Kaikki mahdollisuudet kannattaa nyt vielä käyttää ratkaisun etsimiseen. Sote- ja vaka-alan ammattilaiset ansaitsevat vakaat työehdot tämän kriisin aikana, jolloin erityisesti heidän työpanostaan suomalaisten terveyden ja hyvinvoinnin hyväksi tarvitaan enemmän kuin koskaan, toteaa SuPerin puheenjohtaja Silja Paavola tiedotteessa.

Hoitajajärjestöjen tavoite on sote-sopimus, jolla pystyttäisiin korjaamaan alan epäkohtia ja varautumaan sote-uudistukseen. Lisäksi puheenjohtajien mukaan ilmaisista kiky-tunneista on päästävä, ja palkkaratkaisun on oltava vähintään vientialojen tasoa.

– Sote-henkilöstön työ on viimeistään nyt osoittautunut erityisen vaativaksi ja vaaralliseksi. Lisäksi heihin kohdistuu jo muutenkin poikkeustilan lainsäädännössä useita rajoittavia määräyksiä alkaen työaikojen joustamisesta ja irtisanomisajan pidentymisestä ja päätyen valmiuslain työvelvoitteeseen. Tämä tulee ottaa huomioon, vaatii Tehyn puheenjohtaja Millariikka Rytkönen.

Kuntasektorin virka- ja työehtosopimusten sopimuskausi päättyy tänään tiistaina, mutta niiden määräykset ovat edelleen voimassa, kun uusista työehdoista yritetään yhä päästä sopuun.

Tehy ja SuPer kertovat lisäksi, että poikkeusoloissa ei toteuteta työtaistelutoimia, koska koronaepidemian vuoksi on välttämätöntä, että kaikkien terveyden- ja sosiaalihuollon ammattilaisten osaaminen on nyt käytössä.