Tehohoidon lääkärin liikuttava video: Tästä on kyse

Ebola-potilaita vuonna 2014 hoitanut, newyorkilaisen sairaalan tehohoitoa johtava lääkäri Craig Spencer on jakanut Twitterissä koskettavan animaatiovideon (alla). Siinä kuvaillaan sairaalan arkea ja tunteita, kun viruspotilaita tulvi sisään.

Video perustuu Spencerin kirjoituksiin, joita hän kertoo tehneensä potilaitaan, kollegoitaan ja itseään varten. Spencer kuvaili koskettavalla tavalla potilaita pullottavista teho-osastoista, kuolemasta, suojavarusteiden puutteesta, taudin pelosta ja perheistä, jotka ovat joutuneet hyvästelemään läheisiään videopuheluiden kautta.

– He eivät ole täällä paikalla silloin, kun hoitoa päätetään vaihtaa. He eivät ole täällä sanomassa hyvästejä. Lopetamme tipan antamisen. Pysäytämme hengityskoneen ja odotamme. Kätesi heidän käsiensä päällä. Mietit potilaiden perheitä, jotka ovat itkevät kotona. Joku alkaa lukea rukousta. Emme voi muuta kuin itkeä. Meidän ei kuuluisi tehdä näin, Craig Spencer kertoo videolla.

– Seisot vierellä. Odotat. Meidän ei kuuluisi tehdä näin. Seisot edelleen vierellä. Odotat.

– Kuolinaika: 7:19.

Animaatiossa puhuva lääkäri kertoo, miten ilmoituksia sairastuneista potilaista ja heidän olotilassaan tapahtuvista muutoksista tulee jatkuvasti. Käytävillä yskinnän äänet sekoittuvat toisiinsa.

– Jossain välissä iltapäivää muistat, ettet ole juonut koko päivänä lainkaan vettä. Pelkäät ottaa maskia pois. Se on ainoa asia, joka suojelee sinua.

Työvuoron jälkeen suojalasit ovat painaneet kasvoihin kipeät jäljet. Craig Spencerin mukaan tämä on ollut tehohoidon hoitajien ja lääkäreiden arkea kuukausia.

Hän vetoaa ihmisiin: pysykää sisällä.

– Sosiaalisen etäisyyden pitäminen on ainoa asia, joka pelastaa meidät nyt, Spencer sanoo.

– Selvisin ebolasta. Pelkään koronavirusta.

When I wrote these words, I didn’t know if anyone would read them. I certainly didn’t think this would happen.

I wrote them for my patients, my colleagues & myself.

Please watch this. Please share this.

This has been our reality. We can’t go back here.pic.twitter.com/JzxcHJKFuP

— Craig Spencer MD MPH (@Craig_A_Spencer) May 25, 2020