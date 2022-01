Tehohoidon lääkäri: Sotilaiden läsnäolo kertoo kriisistä

Sairaalahoidon kuormitus on lisääntynyt eri puolilla Yhdysvaltoja koronaviruksen talviepidemian kiihtymisen myötä.

Esimerkiksi Louisianan osavaltion terveysviranomaisten mukaan sairaalahoidossa on tällä hetkellä 1 014 potilasta, joista 76 prosentilla ei ole täyttä rokotussuojaa virusta vastaan. Herkästi tarttuvan omikronmuunnoksen on varoitettu lisäävän merkittävästi myös terveydenhuollon henkilökunnan poissaoloja, vaikka infektiot olisivat keskimäärin lievempiä.

Tehohoidon lääkäri Esther Choo huomauttaa, että monet osavaltiot ovat joutuneet kutsumaan kansalliskaartin sotilaita auttamaan henkilöstöpulassa. Tehohoidon kapasiteetti on ollut lähes täydellä käytöllä Oklahoman, Kansasin, Missourin ja Arkansasin osavaltioissa.

– Kun ihmiset kysyvät, tuleeko omikron aiheuttamaan vaikeuksia samalla kun kansalliskaarti on jo lähetetty pitämään sairaalat toiminnassa osoittaa, kuinka perustavanlaatuisesti ja surrealistisesti vialla asiat jo ovat, Choo kirjoittaa Twitterissä.

Teho-osastolla työskentelevä hoitaja Birgit Umaigba arvostelee puheita siitä, että uusi muunnos olisi aiempaa lievempi. Toistaiseksi on epäselvää, kuinka suuri osa Yhdysvaltain sairaalahoitoon joutuneista on sairastunut aiempaan deltamuunnokseen.

– Näkemissäni kuolemissa ei ole mitään lievää. Eikä niissä potilaissa, jotka tulevat teho-osastollemme entistä sairaampina lykkääntyneiden leikkausten vuoksi. Olkaa hyvä ja lopettakaa narratiivi ”lievästä” sairaudesta, se on vahingollista, hoitaja toteaa.

