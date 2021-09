”Te olette antaneet siunauksenne lainvastaiseen toimintaan”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Poliisi-kansanedustajan mielestä hallitus on murentamassa sisäisen turvallisuuden perustusta.

Tuore kokoomuksen kansanedustaja Jari Kinnunen sai eduskunnassa osakseen hallituspuolueiden edustajien närkästyksen värikkäällä puheella valtioneuvoston sisäisen turvallisuuden selonteosta.

– Uskoisin, että minulla riittää näkemystä arvioida tätä kirjoitelmaa. Tämä tuotos herättää hämmennystä. Sen sisältö on ikään kuin copy-paste-tekniikalla koottua sillisalaattia, jossa varsinainen asia jää taka-alalle mutta jossa sen sijaan maalaillaan laajoin vedoin erilaisia uhkia ja irrallisia visioita, Jari Kinnunen aloitti.

Hänen mukaansa selonteon sisältö on ”ristiriidassa verrattuna koko hallituksen toimintaan, mutta erityisesti sisäministeriön hallinnonalan räikeän poliittiseen ohjaukseen sekä tuolla ulkona tavallisten ihmisten elämään vaikuttavaan turvallisuustilanteeseen nähden”.

– Sisäisen turvallisuuden ydin rakentuu eri turvallisuusviranomaisten yhteistyössä pystyttämän graniitinlujan perustuksen varaan. Te, arvoisa hallitus, olette murentamassa tätä perustusta, Kinnunen syytti.

– Joko te teette sen tarkoituksella tai taitamattomuuttanne, mutta mikään teidän toimintanne, kaikkein vähiten vihertävä puuttuminen operatiiviseen toimintaan, ei edistä todellisuudessa kansalaisten turvallisuutta taikka edes turvallisuuden tunnetta, eikä sitä tällä asiakirjalla muuksi muuteta. Ilmastonmuutokseen, maahanmuuttoon, kiristyneeseen kansainväliseen tilanteeseen sekä koronaan olette saaneet käytettyä bittejä ja paperia sivutolkulla, mutta turvallisuuden ytimen te olette ohittaneet olankohautuksenomaisesti muutamilla kepeästi kirjailluilla ja vailla konkretiaa olevilla kappaleilla.

Jari Kinnusen mukaan asiakirjassa ei mainita mitään huumausainekaupan tiedonhankinnasta.

– Ilmeisesti tämä toiminto tuottaa liikaa todellista tietoa ja aiotte ajaa senkin alas.

– Viimeisillä sivuilla nostetaan pontevasti esiin se, kuinka tulevaisuudessa turvallisuutta tuotetaan lisäämällä henkilöstöä, kalustoa, toiminnan maantieteellistä kattavuutta, koulutusta ja viranomaisten yhteistyötä. Koko tämän kaoottisen hallituskautenne ajan te olette kuitenkin puhkuneet ja puhaltaneet kuin Iso paha susi saadaksenne turvallisuusrakenteiden perustan horjumaan, ja siksi on absurdia lukea teiltä tekstiä, joka tähän dokumenttiin on kirjailtu, Kinnunen maalaili.

– Te olette puuttuneet poliisin operatiiviseen toimintaan ennennäkemättömällä ja ‑kuulumattomalla tavalla. Näin toimien te olette aiheuttaneet hämmennystä ja kansalaisten luottamuksen horjumista poliisia kohtaan. Te olette antaneet siunauksenne suorastaan lainvastaiseen toimintaan, ja se on edelleen ollut omiaan aiheuttamaan epävarmuutta kansalaisten keskuudessa.

Kinnunen jatkoi, että hallituspuolueet ovat esittäneet turvaavansa sisäisen järjestyksen ja turvallisuuden toimintaedellytykset.

– Sen sijaan teidän tuleva aliresursoitu budjettinne, poliisin ja ehkä muidenkin turvallisuusviranomaisten määrääminen käyttämään kalliimpaa kalustoa ja hintavampia tuotteita sekä poliisitoiminnan suuntaaminen nykyisillä resursseilla pois toiminnan painopistealueilta osoittaa, että te olette katsoneet muut kuin turvallisuutta luovat toimet tärkeämmiksi kuin viranomaisten toimintaedellytykset ja kansalaisten jokapäiväisen elämän turvaamisen.

– Toimintanne, hallitus, rapauttaa turvallisuuden perustuksia ja aiheuttaa lopulta turvallisuustilanteen romahtamisen. Silloin teidän ei tarvitse enää puhkua ja puhaltaa Ison pahan suden lailla, Kinnunen päätti.

SDP:n Mika Kari huomautti selontekotyössä olevan arvokasta, ettei arvostella aina vain nykyistä hallitusta, vaan myös katsotaan menneeseen.

– Eivät nämä ongelmat ole syntyneet tämänkään hallituksen aikana, jota nyt sisäisen turvallisuuden selonteolla pyrimme yhdessä valiokuntatyön kautta eduskunnan käsittelyssä kamppaamaan. Eli pidetään kohtuudessa myös ikään kuin se arvostelu, jotta pystymme oikeasti kamppaamaan ne isoimmat ongelmat, joista varmaan tämä koko sali on yksimielinen, muun muassa poliisien määrästä, Mika Kari sanoi.

Keskustan ryhmäjohtajan Juha Pylväksen mukaan poliisin määrärahoja on vuosina 2017—2022 lisätty 700 miljoonasta 850 miljoonaan.

– Eli kehityshän on kasvava, nousujohteinen, mutta siitä huolimatta tunnistan tämän ongelman, kuten tässä on edeltävissä puheenvuoroissa sanottu, että tämä on pitkän aikavälin ongelma, Juha Pylväs myönsi.