Tätä miestä Venäjä nyt etsii – ”Vladimir Putinilta hyväksyntä”

Sergei Savaljev onnistui salakuljettamaan yli 1000 videota Venäjän vankiloista.

Venäjä on antanut etsintäkuulutuksen maan vankiloiden julmuudet vuotaneesta venäläisvangista Sergei Savaljevista, kertoo Radio Free Europe.

Alun perin huumeiden salakuljettamisesta tuomittu 31-vuotias Savaljev vuoti kansalaisjärjestöjen kautta yhteensä lähes 1000 videota Venäjällä sijaitsevista vankiloista. Videoille on tallentunut julmia väkivaltaisuuksia, kuten pahoinpitelyjä ja satoja raiskauksia. Videoilla vangit myös virtsaavat toistensa päälle. Vankien kerrotaan harjoittaneen väkivaltaa toisiaan kohtaan vanginvartijoiden miellyttämiseksi.

Sisäministeriö antoi etsintäkuulutuksen miehestä tänään lauantaina. Sisäministeriö ei erittele, mihin rikoksiin valkovenäläistaustainen Savaljev on epäillään syyllistyneen.

Videot julkaisseen Gulagu.net -kansalaisjärjestön mukaan kyse on poliittisesta vainosta.

– Tämä päätös on sataprosenttisesti poliittinen, ja [Venäjän presidentti] Vladimir Putin on antanut sille hyväksyntänsä. He haluavat vangita kaikki totuudenpuhujat ja käyttää valtaansa väärin poliittisiin tarkoituksiin, kansalaisjärjestö kommentoi lausunnossaan.

Radio Free Europen mukaan Savaljev sai videot käsiinsä tunkeutumalla vankilan tietojärjestelmään. Hän sai vankilassa työn IT-huoltohenkilönä, minkä avulla hän pääsi käsiksi vankilan sisäiseen palvelimeen ja muiden vankiloiden palvelimiin. Videot hän talletti USB-tikulle, ja piilotti sen vankilan uloskäynnin lähelle.

Savaljev salakuljetti videot ulos vankilasta vapauduttuaan. Hän pakeni maasta, ja hakee nyt turvapaikkaa Ranskasta.