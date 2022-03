Tästä Venäjä on riippuvainen – tutkija kertoo, miten hyökkäystä viivytetään

Venäläinen tutkija Kamil Galeev kehottaa ukrainalaisia hakkereita luonnostelemaan ohjeita rautateiden sabotoimiseksi ja julkaisemaan niitä Venäjän virallisilla verkkosivuilla ja sosiaalisen median tileillä.

Tällä tavalla venäläiset sotaa vastustavat aktivistit voivat vaikeuttaa kaluston ja sotatarvikkeiden liikkumista Ukrainaan, jossa Venäjä käy hyökkäyssotaa.

– Esimerkiksi kiskojen vieressä olevien (liikennettä ohjaavien) relekaappien polttaminen johtaa valtaviin viiveisiin, The Wilson Center -ajatushautomossa työskentelevä Galeev kertoo Twitterissä.

Hän muistuttaa Venäjän olevan erittäin riippuvainen rautateistä.

– Venäläiset autotiet ovat aina olleet heikkolaatuisia (harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta), ja pakotteiden ansiosta Venäjällä on vaikeuksia rekkojen valmistuksessa ja korjaamisessa. Rautateiden sabotoiminen heikentää voimakkaasti Venäjän Ukrainassa aloittaman sotilasoperaation logistiikkaa ja huoltoyhteyksiä.

Galeevin mukaan rautateiden sabotaasi Valko-Venäjällä on jo niin laajalle levinnyttä, että se heikentää vakavalla tavalla Pohjois-Ukrainassa taistelevien venäläisjoukkojen huoltoa ja täydennyksiä.

– Venäjällä tämä on harvinaisempaa. Näin kuitenkin tapahtui eilen, kun joku yritti räjäyttää relekaapin kotitekoisella pommilla lähellä Kalugan kaupunkia, hän sanoo viitaten tuoreeseen uutiseen.

– Rautateiden sabotoiminen on mahtava idea. Ensinnäkin se on pienimuotoista toimintaa, jota kuka tahansa voi tehdä. Ei tarvitse muuta kuin polttaa relekaappi. Toiseksi se voi aiheuttaa valtavia vahinkoja. Kolmanneksi rautatiet ovat niin pitkiä, että niitä kaikkia on mahdotonta vartioida kunnolla. Se tekee niistä helpon kohteen hyökkäyksille.

Some advice to Ukrainians:

1. Ukrainian hackers post Russian casualty numbers on Russian official websites and social media accounts. That's not bad. A better idea – post instructions for sabotage. For example, if you burn trackside relay cabinets, it will lead to huge delays🧵 pic.twitter.com/kNA43LZvxb

— Kamil Galeev (@kamilkazani) March 28, 2022