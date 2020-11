Tartuntarypäs työpaikalla, kaupunki kertoo vakavasta tilanteesta

Oulussa todettiin keskiviikkona suurin päivittäinen tartuntamäärä epidemian aikana.

Oulussa oli keskiviikkona kello 16 mennessä todettu 40 uutta koronavirustartuntaa.

− Määrä on todella paljon ja suurin päivittäinen tartuntamäärä Oulussa tähän asti koko epidemian aikana. Jäljittämistä on tehostettu. Tilanne on vakava, kirjoittaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala Twitterissä.

Oulun kaupungin tiedotteen mukaan tartunnoista noin kolmannes liittyy laajaan tartuntaryppääseen työpaikalla. Keskiviikkona Oulussa tuli ilmi kolme uutta joukkoaltistumista, jotka olivat tapahtuneet kouluissa.

Koko viikon alussa oli keskiviikkoon kello 16 mennessä Oulussa todettu 57 uutta koronatartuntaa. Tartuntoja on selvästi enemmän kuin viime viikolla samaan aikaan.

Oulussa koronan 14 vuorokauden alueellinen ilmaantuvuus sataatuhatta asukasta kohden on noussut 80,5:een. Ilmaantuvuus on lähes kaksinkertaistunut viikossa.

Oulu ja koko Pohjois-Pohjanmaa ilmoittivat keskiviikkona siirtyneensä koronaepidemian kiihtymisvaiheeseen.

Tänään keskiviikkona 25.11.2020 Oulussa on kello 16 mennessä todettu 40 uutta koronatartuntaa. Määrä on todella paljon ja suurin päivittäinen tartuntamäärä Oulussa tähän asti koko epidemian aikana. Jäljittämistä on tehostettu. Tilanne on vakava. https://t.co/a83kyrwwEV — Päivi Laajala (@PaiviLaajala) November 25, 2020