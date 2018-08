Tarkka-ampuja tappoi ISIS-johtajan 2,5 kilometrin päästä

Daily Star kertoo, että Britannian SAS-erikoisjoukkojen tarkka-ampuja surmasi lähes 2,5 kilometrin päästä ISIS-johtajan Afganistanissa. Kyseessä on tiettävästi pisin etäisyys, josta brittien eliittijoukkojen sotilas on tehnyt kuolettavan laukauksen.

Tarkka-ampuja onnistui tappamaan terroristin yhdellä laukauksella. Luoti osui ISIS-komentajan rintaan ja tappoi hänet välittömästi.

Ampuminen tapahtui kesäkuussa ISIS:n hallitsemalla alueella Afganistanin pohjoisosissa. Salaisella operaatiolla olleet sotilaat seurasivat pitkän etäisyyden päästä ISIS:n tukikohtaa, johon Britannian ja USA:n tappolistalla oleva terroristikomentaja ilmaantui.

Tavallisen tarkkuuskiväärin sijaan aseena käytettiin yli 40 vuotta vanhaa .50 kaliiperin Brownin M -konekivääriä, johon kiinnitettiin tehokas tähtäin.

– Tarkka-ampuja tiesi, että hänellä on vain yksi mahdollisuus. Luodin matkaan meni muutamia sekunteja, jonka jälkeen komentaja näytti repeytyvän palasiksi, sotilaslähde kertoo.

Daily Starin mukaan ase on toimitettu SAS-erikoisjoukkojen päämajaan muistoksi ennätyslaukauksesta.

SAS sniper guns down ISIS commander 'from nearly 1.5 miles away' in Afghanistan https://t.co/pw3vaCvICh pic.twitter.com/rd2khKCvLY

— Daily Mirror (@DailyMirror) August 12, 2018