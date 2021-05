”Tämän vuoksi en koskaan lennä Venäjän yli – painajainen”

Myös Kremlin ykkösvihollinen järkyttyi Valko-Venäjän operaatiosta.

Kansainvälisen Magnitski-kampanjan ihmisoikeusaktivisti ja Venäjän nykyhallinnon arkkivihollinen Bill Browder katsoo Valko-Venäjän presidentti Aljaksandr Lukashenkan kidnapanneen Ryanairin Ateena-Vilna -lennon. Sen 171 matkustajassa oli 12 EU-maan kansalaisia.

Yksi matkustajista oli valkovenäläinen toimittaja Roman Protasevits, 26, jonka Valko-Venäjä halusi. Koneessa matkusti myös kaksi KGB:n virkailijaa, jotka aloittivat tappelun ja väittivät pommiuhkaa koneen tultua Valko-Venäjän ilmatilaan.

Kone joutui lähettämään hätäkutsun ja Valko-Venäjän hävittäjät saattoivat sen Minskiin, jossa Protasevits pidätettiin. Häntä voi odottaa jopa kuolemantuomio.

– Todella shokeeraavaa ja ennenkuulumatonta. …Todellinen painajainen. Tämä on syy, jonka vuoksi en koskaan lennä Venäjän yli, Bill Browder twiittaa.

– Jos tähän ei tule valtavaa ja rankaisevaa vastausta EU:lta, siirrymme pimeään uuteen aikaan.

Tapahtunutta käsitellään maanantaina EU:n huippukokouksessa.

The forced landing of a commercial plane to detain a journalist is an unprecedented, shocking act. We demand all passengers’ immediate release. Tomorrow’s #EUCO must address the need to step up pressure on Belarus. Enough is enough. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 23, 2021

Finland's statement on the serious aviation incident in Minsk: A full clarification from the Belarus authorities and a thorough international investigation are urgently needed, as well as a strong EU reaction. — TPKanslia (@TPKanslia) May 23, 2021

The plane has taken off. Most passengers are on board. Waiting for it to land in Vilnius in 20 mins. Forced landing, kidnapping a journalist & holding more than 100 passengers hostage was a heinous crime against international community & civilized world. It will not go unpunished — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 23, 2021

Landed! — Gabrielius Landsbergis (@GLandsbergis) May 23, 2021