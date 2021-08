”Tämän maan asiat eivät ole kunnossa”

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Juha Pylväs lisäisi maahanmuuttoa, kunhan tulijat tekevät töitä.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Juha Pylväs arvioi, että Suomi on pärjännyt koronan kanssa kohtuullisesti ja että talouskehitys näyttää myönteiseltä.

– Tämän maan asiat eivät kuitenkaan ole kunnossa. Kaukana siitä, Pylväs sanoi keskustan ryhmän kesäkokouksessa.

Korona rajoittaa elämää, työttömiä on 300 000, yritykset kärsivät työvoimapulasta, valtio on veloissa korviaan myöten, hoitojonoissa on ”porukkaa kuin pipoa”, hän luettelee.

– Viljelijöiden syyllistämisen, autoilijoiden vainoamisen ja ihmisten ruokalautasen vahtaamisen pitää loppua. Me keskustan eduskuntaryhmässä luotamme viljelijöihin. Luotamme tavallisiin suomalaisiin.

Pylvään mukaan keskustan tavoitteena syksyn budjettiriihessä on parantaa työllisyyttä ja hoitaa julkista velkaa. Keskusta haluaa lisätä muunto- ja täydennyskoulutusta ja keventää sellaista byrokratiaa, joka vaikeuttaa työntekijöiden palkkaamista.

– Hallituksen tulee jatkaa samanlaisia norminpurkutalkoita, kuin (Juha) Sipilä toteutti viime vaalikaudella. Kovin hiljaista on ollut sillä rintamalla.

Pylväs sanoo, että yritykset tarvitsevat joustoja, ja että työntekijöiden ja työnantajan pitää saada sopia asioista työpaikoilla. Sosiaaliturvaa pitää uudistaa niin, että työnteko kannattaa. Myös ulkomailta tarvitaan työntekijöitä, hän totea.

– Kyllä me tarvitsemme Suomeen myös omalla työllään toimeentulevia osaajia ulkomailta. Sosiaaliturvalla loisivia elintasosurffareita sen sijaan emme tarvitse.

Pylväs moittii kokoomusta, koska se hänen mielestään haluaa keskittää Suomea. Perussuomalaisia hän moittii siitä, että puolue ei ota selvää kantaa keskittämiseen.