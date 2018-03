Tämä paljastaa Kremlin roolin myrkytyksessä: Ex-lähettiläs huomasi käytöksen

– Jos Kremlillä ei ollut mitään tekemistä (Sergei) Skripalin murhayrityksen kanssa, (Venäjän ulkoministeri Sergei) Lavrov ja kumppanit 1. tuomitsisivat tämän hirveän teon, 2. lupaisivat Venäjän tekevän kaikkensa oikeiden syyllisten paljastamiseksi & 3. lupaisivat selvittää, miten tämä venäläinen hermomyrkky päätyi rikollisten käsiin, Michael McFaul arvioi twitterissä.

McFaul on Stanfordin yliopiston politiikan professori. Hän toimi Yhdysvaltojen Venäjän-suurlähettiläänä vuosina 2012-2014.

Britannia on syyttänyt Venäjän johtoa suoraan entisen kaksoisagentti Sergei Skripalin ja hänen Julia-tyttärensä murhayrityksestä Britannian Salisburyssä.

Britannian ulkoministeri Boris Johnson totesi perjantaina, että on ”ylivoimaisen todennäköistä”, että Venäjän presidentti Vladimir Putin määräsi hermomyrkkyiskun.

Venäjä on kiistänyt täysin kaikki väitteet sekaantumisestaan iskuun. Venäjä on muun muassa syyttänyt tapauksesta lännen tiedustelupalveluja.

McFaulin tviitin herättämässä keskustelussa huomautetaan vertailun vuoksi esimerkiksi siitä, miten eri tavalla Venäjä reagoi puolalaispäättäjiä surmanneeseen Smolenskin lentoturmaan.

If Kremlin had nothing to do with Skripal assassination attempt, Lavrov et al would be (1) denouncing this horrific act (2) pledging to do whatever Russia can to reveal the true culprits & (3) promising to uncover how this Russian nerve agent fell into criminal hands.

— Michael McFaul (@McFaul) March 15, 2018