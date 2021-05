Tämä on maailman ainoa kuva Concordesta lentämässä ääntä nopeammin

Ranskalais-brittiläisestä legendaarisesta Concorde-matkustajakoneesta otettiin tiettävästi vain yksi valokuva yliäänilennon aikana.

Kuvan otti huhtikuussa 1985 Adrian Meredith, joka lensi Tornado-hävittäjällä koneen rinnalla Irlanninmeren yllä.

Koneet lensivät lähes Mach 2:n nopeudella eli noin 2 200 kilometrin tuntivauhdilla. Tapaaminen kesti vain neljä minuuttia, sillä hävittäjä joutui kääntymään pian polttoainetilanteen vuoksi takaisin tukikohtaansa.

Vuonna 1969 ensimmäisen testilentonsa tehnyt Concorde pystyi lentämään Atlantin yli alle kolmessa ja puolessa tunnissa. Vain 20 kappaletta rakenettiin, joista seitsemän toimitettiin Air Francelle ja seitsemän British Airwaysille.

Jälkipolttimien avulla tehty lähtökiihtytys oli hyvin erilainen kokemus perinteisiin matkustajakoneisiin verrattuna.

– Jokainen nousu oli ilmiömäinen kokemus. Koneen suorituskyky oli sitä luokkaa, että varoitimme matkustajia aina etukäteen. Matkustaja painui istuimensa takanojaa vasten Rolls-Royce Olympus -moottorien pauhun keskellä, entinen Concorde-lentäjä John Tye muisteli CNN:lle.

Concorde-lennot lopetettiin vuonna 2003.

😎 Several attempts were made to take the photo, and eventually the Concorde had to slow down from Mach 2 to Mach 1.5-1.6 so that the Tornado crew could get the shot. The Tornado was stripped of everything to get it up to that speed as long as possible.pic.twitter.com/7K5WJClapZ

— venus 🧜‍♀️ (@venus47203379) May 26, 2021