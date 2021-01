Petteri Orpo: Tämä on jäänyt viestissämme hämärän peittoon

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kokoomusjohtajan mukaan asioita pitää hoitaa niin, että jatkossakin yhteinen kakku kasvaa.

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon mukaan puolue on pitkään puhunut vastuullisesta talouspolitiikasta, mutta sen merkitystä ei ole tarpeeksi korostettu.

Hänen mukaansa puolueessa ”on tehty selväksi, että olemme kirstunvartijoita, mutta hämärän peittoon on jäänyt se, miksi me sitä alati vahdimme”.

– Olemme puhuneet enemmän keinoista kuin päämääristä, enemmän työkaluista kuin siitä, mitä niillä olisi tarkoitus saada aikaan, Petteri Orpo korosti puolueen kuntavaalien avajaistilaisuudessa pitämässään puheessa lauantaina.

– Ilman toimivaa taloutta ei olisi hyvinvointia, ei koulutusta, ei terveydenhoitoa, ei ikäihmisten palveluja, ei sosiaaliturvaa – eikä juuri mitään muutakaan inhimillistä, humaania, lämmintä ja vastuullista. Ilman toimivaa taloutta maailma olisi niin kylmä, että pakkasesta saisi lämpöä hakea. Siksi sydän on oikealla, Orpo jatkoi.

Petteri Orpon mukaan Suomessa vasemmisto on yrittänyt omia itselleen julkisia palveluita. Kokoomusjohtajan mukaan on kuitenkin selvää, että ne on rakennettu oikeistolaisen politiikan ja ideologian helmillä.

– Ilman toimivaa markkinataloutta olisimme sekä henkisellä että taloudellisella keskiajalla, niin kaukana yhdenvertaisuudesta kuin pippuri kasvaa, Orpo totesi.

Orpon mukaan ”vastaus yhteisiin haasteisiimme ei ole se, että uskaltaa työntää kätensä syvälle yhteiseen kirstuun, vaan se, että tekee töitä sen eteen, että kirstussa kiiltää muukin kuin messinkinen pohja”.

– Onkin kysyttävä: kuka pystyy parhaiten hoitamaan asioitamme niin, että vastakin yhteinen kakku kasvaa, yhteiset rahat riittävät ja palvelut pelaavat. Ensin pitää tehdä jaettavaa ja vasta sitten jakaa.

Petteri Orpon mukaan kokoomus lähtee kuntavaaleihin olemalla rohkeasti kokoomuslainen ja haastamaan muita puolueen omalla agendalla. Hänen mukaansa kokoomus on paras takuupuolue sille, että kunnissa on elämää, yrityksiä, työpaikkoja ja verotuloja.

– Tiedämme jo itse, että sydän on oikealla. Seuraavaksi vakuutamme siitä kaikki suomalaiset.