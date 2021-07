Tämä ilmiö selittää kesän hurjaa säätä

Yläilmakehän suihkuvirtaus voi jämähtää päälle kuukausien ajaksi.

Ennätyksellisen kuivan ja kuuman kesän taustalla on Forecan mukaan yläilmakehän ”laiska” suihkuvirtaus.

Poikkeuksellisen vähäsateista on ollut maan etelä- ja keskiosassa, mutta osassa Lappia kesä on ollut hieman tavanomaista vetisempi. Maasto on nyt monin paikoin maan etelä- ja keskiosassa hyvin kuivaa ja maastopalojen riski on suuri.

Miksi kesä on ollut niin kuuma ja kuiva?

Pitkäkestoisen lämpö- ja kuivuusputken taustalla vaikuttaa meteorologi Markus Mäntykannaksen mukaan sulkukorkeapaine. Se on ollut Pohjois- ja Itä-Euroopan yllä useina viikkoina ja muovannut myös suihkuvirtauskenttää.

Euroopan yllä on koettu voimakkaasti mutkitteleva ja rajusti ilmamassoja jakava suihkuvirtaus. Suomen kuiva ja kuuma sää johtuu siitä, että suihkuvirtaus on ollut hyvin staattinen ja laiska.

– Suomi jämähti suihkuvirtauksen lämpimälle ja kuivalle puolelle, Forecan Mäntykannas kirjoittaa.

Suihkuvirtaushaaran länsipuolella kuten Saksassa ja Benelux-maissa tilanne on toinen, ja on koettu sateisinta ja koleinta kesäsäätä miesmuistiin.

– Jos suihkuvirtauksen kylmä ”monttu” olisi jämähtänyt pari tuhatta kilometriä idemmäs, olisi viileä sadesää ollut kuluneena kesänä Suomen kohtalo. Joskus se on pienestä kiinni.

Eurooppaa halkovan suihkuvirtauksen pohjoispuolella on tyypillisesti kylmää polaarista ilmaa ja sen eteläpuolella lämmintä keskileveysasteiden ilmaa. Mitä pidemmiksi suihkuvirtauksen pohjois-etelä–suuntaiset haarat pääsevät venymään, sitä korkeammille leveysasteille lämpöä virtaa.

Erään tutkimuksen mukaan pitkäkestoiset sulkukorkeapaineet voivat tulevaisuudessa yleistyä keskileveysasteilla ja tämän seurauksena kuluneen kesän kaltaiset kuumat ja kuivat putket tulisivat Suomessakin yleistymään. Korkeapaine voisi ääritapauksessa jämähtää päälle kuukausiksi.

– Jos Suomen kohtalo on jonakin tulevaisuuden kesänä samankaltainen kuin tänä kesänä, eli jos kuulumme jälleen suihkuvirtauksen lämpimämmälle puolelle, voi kuiva ja kuuma sää jatkua entistäkin pidempään.

– Mutta täysi vastakohtakin on mahdollinen. Tulevaisuuden kesät eivät ole pelkkää kuivuutta ja kuumuutta, vaan tulemme varmasti kokemaan myös sateisia ja viileitä versioita. Sadetta voikin sitten ropista enemmän kuin olemme koskaan aiemmin nähneetkään, meteorologi toteaa.