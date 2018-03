Donald Trumpin uhkaus musiikkia Kim Jong-unin korville

USA:n presidentin Etelä-Korea -puheet voivat antaa väärän viestin Pohjois-Korealle.

Vox-uutissivusto kertoo USA:n presidentti Donald Trumpin vihjailleen harkitsevansa amerikkalaisjoukkojen pois vetämistä Etelä-Koreasta.

Donald Trump puhui viime viikolla varainkeruutilaisuudessa Missourissa.

– Meillä on erittäin suuri kaupan alijäämä, ja me suojelemme heitä. Menetämme rahaa kaupankäyntiin, menetämme rahaa armeijaan. Meillä on tällä hetkellä 32 000 sotilasta Pohjois-Korean ja Etelä-Korean rajalla. Katsotaan mitä tapahtuu, Trump sanoi.

Uutissivuston mukaan Trumpin uhkaus Etelä-Korealle on musiikkia Pohjois-Korean diktaattori Kim Jong-unin korville.

– Kim ilahtuisi, jos Yhdysvallat vetäisi joukkonsa pois Etelä-Koreasta, eläkkeelle jäänyt amerikkalaiskenraali Chip Gregson ja Pentagonin Aasia-asiantuntija sanoo.

Vihjailut antavat etulyöntiasemaa Pohjois-Korealle, kun maiden johtajien on määrä tavata toukokuussa.

– On selvää, että Kim haluaa Yhdysvaltojen vetävän joukkonsa pois, mutta yhtä selvää on myös se, että Trumpin ei pitäisi julkisesti vihjailla olevansa valmis myös näin tekemään, Vox kirjoittaa.

Trump kritisoi jo vaalikampanjansa aikana Yhdysvaltojen varauksetonta taloudellista ja sotilaallista tukea Etelä-Korealle. Hän on vaatinut Etelä-Korean osallistumista nykyistä enemmän amerikkalaisjoukkojen kustannuksiin.