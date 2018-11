Tältä Tšernobylin ydinkatastrofin rauniot näyttävät nykyään

Ukrainan viranomaiset ovat päästäneet toimittajia harvinaiselle kierrokselle Tšernobylin ydinvoimalan raunioihin.

Huhtikuussa 1986 ilmaan vapautui tuhansia tonneja radioaktiivista materiaalia neljännessä reaktorissa tapahtuneen räjähdyksen jälkeen. Massiiviseen siivousoperaatioon määrättiin kymmeniä tuhansia Neuvostoliiton pelastustyöntekijöitä.

Radio Free Europen Yevhen Solonyna esittelee videolla voimalaitoksen ja kahden reaktorin välillä kulkevaa ”kultaista käytävää”.

– Ihmisiä juoksi täällä edestakaisin. Säteilysairaudesta kärsiviä vietiin ulos. Samanaikaisesti toiseen suuntaan virtasi lisää pelastustyöntekijöitä, Solonyna sanoo.

Reaktorin ympäristö on edelleen erittäin radioaktiivinen. Sisätiloja on pyritty peittämään lyijypäällysteellä, ja säteilytasoja valvotaan jatkuvasti.

Ryhmä vierailee nelosreaktorin ohjaushuoneessa, josta käsin onnettomuuteen johtaneet käyttökokeet käynnistettiin. Onnettomuuden keskipisteessä eli turbiinihallissa ei voi oleskella pitkään korkean radioaktiivisuuden vuoksi.

– Lattialla näkyy räjähdyksessä vaurioitunutta laitteistoa, Solonyna huomauttaa.

Reaktori peitettiin vuonna 2016 uudella suojarakenteella Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankin johdolla. Rakennelman tarkoituksena on estää mahdolliset radioaktiivisen materiaalin vuodot.

– Käyttöönoton jälkeen vuodot ovat laskeneet hyvin dramaattisella tavalla, rakennusvalvoja Pavlo Demyanovsky sanoo.

RFE/RL's Ukrainian service @radiosvoboda traveled to #Chernobyl to take a look at operations under the nuclear reactor's safe confinement, deployed in November 2016. https://t.co/mhHlqWHFLB

— Radio Free Europe/Radio Liberty (@RFERL) November 10, 2018