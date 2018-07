Tältä näyttää maailman suurimman lentokoneen kyydissä

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Antonov An-225-lentokoneen siipien kärkiväli on 88 metriä.

Ensilentonsa vuonna 1988 tehnyt Antonov An-225 on yhä maailman suurin lentokone, kirjoittaa The Drive.

Wikipedian mukaan ukrainalaisen koneen pituus on 84 metriä ja sen kärkiväli on 88 metriä. Koneessa on kuusi moottoria, joiden avulla se pystyy kuljettamaan 250 000 kiloa rahtia.

Rahtikonetta on valmistettu ainoastaan yksi kappale. Alkujaan kone suunniteltiin kantamaan neuvostoliittolaista Buran-avaruussukkulaa.

Jättimäinen kone vaatii lentoonlähtöön vähintään kolmen kilometrin kiitotien. Katso alta, miten maailman suurin lentokone kiitää taivaalle: