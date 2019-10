Tällainen on Venäjän uusi taistelujäänmurtaja

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Arktiselle alueelle suuntaava jäänmurtaja on myös aseistettu.

Venäjä on laskenut vesille uuden taistelujäänmurtajan, kertoo The Moscow Times. Aluksen on tarkoitus turvata maan kansallisia etuja arktisella alueella.

Tutkimusmatkailija Ivan Papaninin nimeä kantava jäänmurtaja on varustettu ilmatorjuntajärjestelmällä ja tykillä. Sillä on myös helikopterialusta sotilaskoptereita varten.

Laivanrakennusyhtiön puolesta kommentoinut amiraali Viktor Tserkov kertoo aluksen olevan monipuolisuudessaan uniikki. Laiva pystyy hänen mukaansa toimimaan niin jäänmurtajana, hinaajana, kuin partioaluksenakin.

”Halusimme tehdä aluksen, joka pystyy lisäämään Arktisen alueen laivastollemme turvallisuutta. Samaan aikaan se pystyy auttamaan tieteellisessä tutkimuksessa. Kaikkiaan laivasto tulee puolustamaan kansallisia etujamme Arktiksella.”