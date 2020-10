Tällainen on suunnitelma Estonian hylylle sukeltamiseksi

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Sukelluksessa käytettäisiin hyödyksi robotteja ja 3D-malleja.

Ruotsissa suunnitellaan uusia sukelluksia vuonna 1994 uponneen matkustajalautta Estonian hylylle, uutisoi Aftonbladet.

Estonian uppoaminen nousi uudelleen julkiseen keskusteluun Discoveryllä esitetyn Estonia – Mullistava löytö -dokumenttisarjan johdosta. Dokumentissa paljastettiin, että Estonian kyljessä on neljä metriä leveä reikä, jota ei ole aiemmin havaittu.

Sukellukset Estonialle on kielletty lailla, jonka vuoksi dokumentin tekijää Linus Anderssonia uhkaa nyt kahden vuoden vankilatuomio. Löydön johdosta monet valtiopäiväedustajat haluaisivat kuitenkin sallia uudet sukellukset Estonialle ja selvittää, mistä reikä on tullut. Ruotsin sisäministeri Mikael Dambergin mukaan hylylle voitaisiin järjestää sukeltaa, mikäli se on tarpeellista.

Sukelluksiin erikoistunut Ocean Discovery -yhtiön toimitusjohtajan Ingemar Lundgrenin mukaan sukellukset voitaisiin aloittaa lähettämällä Estonialle robotti, joka kuvaisi hylyn kauttaaltaan. Näiden kuvien perusteella voitaisiin rakentaa tarkka 3D-malli.

– Tällä teknologialla saisimme rakennettua millimetritasolle asti tarkan mallin Estoniasta. Näkisimme jopa jokaisen naarmun maalipinnassa. Se olisi hyvä lähtökohta insinööreille ja muille asiantuntijoille, jotka voisivat jatkaa tutkimusta sen pohjalta, Lundgren selittää.

3D-mallin perusteella voitaisiin suunnitella sukellusreitti sukeltajille, jotka pääsisivät tutkimaan hylkyä tarkemmin. Sukeltajien reitti voitaisiin suunnitella mallin avulla tarkkaan, ja vaarallisiin kohtiin voitaisiin varautua etukäteen.

Sukeltajat joutuisivat uimaan pitkiä matkoja laivan sisällä päästäkseen reiän luokse. Vaihtoehtona on myös leikata reikä hylyn kylkeen, kuten vuonna 1994 tehdyissä sukelluksissa tehtiin. Perillä sukeltajat kuvaisivat vaurioituneen alueen. Koko operaatio kestäisi 4-5 päivää ja maksaisi jopa viisi miljoonaa kruunua (n. 480 000 euroa).

Aftonbladetin mukaan valmistelut sukelluksen sallimiseksi on jo aloitettu Ruotsin sisäministeriössä, mutta tarkkaa aikataulua sukellusten aloittamiseen ei ole.