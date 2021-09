Talebanin sisäministeri on etsityimpien terroristien listalla

Afganistanin Taleban-hallinnon sisäministeriksi nimitetty Sirajuddin Haqqani on komeillut pitkään Yhdysvaltain liittovaltion poliisi FBI:n etsityimpien terroristien listalla.

Haqqania epäillään muun muassa kuusi ihmistä surmanneesta terrori-iskusta hotelliin Kabulissa sekä useista iskuista Yhdysvaltojen ja sen liittolaisten joukkoja vastaan Afganistanissa. Haqqanin uskotaan myös olleen mukana järjestämässä Afganistanin silloisen presidentin Hamid Karzain murhayritystä vuonna 2008.

Kaikkia, joilla on tietoja Haqqanista pyydetään FBI:n kotisivuilta yhä löytyvässä etsintäkuulutuksessa kääntymään lähimmän Yhdysvaltain ulkomaan edustuston puoleen.

– Haluatteko tietää, millaista on hävitä sota? Se on sitä, kun vihollinen, jota vastaan olet taistellut 20 vuotta nostaa yhden ylimmistä johtajistaan hallitukseen, vaikka hänet on listattu etsityimmäksi terroristiksi. Voittaja saa kaiken, Soufan Centerin vanhempi tutkija Colin P. Clarke kommentoi Twitterissä.

You want to see what losing a war is like? It's when the enemies you've been fighting for 20 years install one of its top leaders in a government position, even as he is listed as a most wanted terrorist. To the victors go the spoils.

— Colin P. Clarke (@ColinPClarke) September 7, 2021