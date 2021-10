Talebanin ja Kiinan ulkoministerit tapaavat

Äärijärjestö Talebanin Afganistaniin nimittämä ulkoministeri Amir Khan Muttaqi tapaa kiinalaisen kollegansa Wang Yin.

Muttaqi sai vahvistuksen tapaamiselle Kiinan Kabulin-suurlähettiläältä sunnuntai-iltana, kertoo Talebanin ulkoministeriön tiedottaja Abdul Qahar Balkhi Twitterissä.

Taleban-hallinnon ja Kiinan ulkoministerien tapaamisen ajankohta ja paikka vahvistetaan myöhemmin.

Taleban nousi valtaan Afganistanissa elokuussa.

Balkhi kertoo Muttaqin myös keskustelleen Kiinan suurlähettilään kanssa pinjansiementen viennin jatkamisesta Afganistanista Kiinaan.

– Kiinalainen osapuoli on vakuuttanut tekevänsä kaikki tarvittavat järjestelyt ja aloittavansa viennin pian, Balkhi tviittaa.

