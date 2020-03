Suuret yleisötapahtumat haluttaisiin kieltää heti

Kokoomuksen lääkäri-kansanedustaja Mia Laiho ihmettelee Twitterissä joukkuevoimistelun maailmancupin osakilpailua. Se on määrä pitää viikonvaihteessa Vantaalla, ja paikalle odotetaan tuhansia ihmisiä ympäri maailmaa.

– Onko #pandemia tilanteessa järkeä järjestää tällaista tapahtumaa? Nyt tarvitaan ennakoivia toimia, ei tällaista, Mia Laiho twiittaa.

Kansanedustaja Timo Heinonen (kok.) on kommentissaan samaa mieltä.

– Tällaiset tapahtumat pitäisi nyt välittömästi kieltää. Ruotsi kielsi jo yli 500 hengen yleisötapahtumat. Meillä ei #Marin #hallitus saa tätä tärkeää päätöstä tehtyä, Timo Heinonen toteaa.

Eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtaja Mika Niikko (ps.) vaatii tiedotteessaan niin ikään, että ”tiukkoihin korona-viruksen vastaisiin varotoimiin on ryhdyttävä välittömästi”.

– Muissa Pohjoismaissa tilanne on jo nyt huomattavasti vakavampi. Suomessa tilanne pahenee hyvin nopeasti. Italiassa tilanne eskaloitui kahdestakymmenestä tartunnasta kansalliseksi hätätilaksi hieman yli kahdessa viikossa. Nyt on korkea aika ottaa maailman terveysjärjestön varoitukset tosissaan ja ryhtyä radikaaleihin toimenpiteisiin kansalaisten suojelemiseksi, Mika Niikko toteaa.

– Ministeriöiden odotteleva linja ei nyt riitä. Suomessa ei kielletä edes vielä suuria yleisötapahtumia. Erityisen varomatonta on, että myöskään tämän ja tulevien viikkojen lääkäri- ja sairaanhoitajapäiviä ei ole peruttu.

Hänen mukaansa ”Suomessa loppuvat tehohoitopaikat jo siinä vaiheessa, jos noin 2000 henkeä sairastuu saman aikaisesti”.

#koronavirus levinnyt pandemiaksi @MarinSanna #yleastudio WHO kehottaa maita tehokkaimpiin toimiin koronavirusta vastaan. PM olisi pitänyt kertoa miten hallitus tähän vastaa? Nyt ei riitä vinkit jäädä kipeänä kotiin. Suomalaiset haluavat kuulla, että kaikki mahdollinen tehdään.

Act today or many people will die. https://t.co/tMe1cNoCIt

— Andreas ☮ 🌈 ⚛ ⚖ 🌐 📡 📖 📹 🔑 🛩 (@aantonop) March 11, 2020