Supon päällikön WTC-muistutus: Onnistumisista ei puhuta

Antti Pelttarin mukaan arkista terrorismin torjuntaa tehdään Suomessakin jatkuvasti.

Syyskuun 11. päivän WTC-iskujen perintö on suojelupoliisin päällikkö Antti Pelttarin mukaan monimutkainen.

– Terrorismin vastaisessa sodassa tehtiin virheitä, eikä ylilyönneiltä vältytty. Kun Afganistanin sota muutamia viikkoja sitten käytännössä päättyi Talibanin uuteen valtaannousuun, olisi helppoa todeta, ettei kahdessa vuosikymmenessä ole menty eteenpäin, Pelttari toteaa suojelupoliisin sivuilla julkaistussa kolumnissaan.

Näin ei hänen mukaansa kuitenkaan ole. Supon päällikkö arvioi 2000-luvun alkupuolen jälkeen tapahtuneen myös hyvää.

– Hyvä on tapahtunut arkisessa terrorismin torjunnassa, jota Suomessakin jatkuvasti tehdään. Sekä kansallinen että kansainvälinen yhteistyö terrorismin torjunnassa ovat aivan eri tasolla tänä päivänä, Antti Pelttari summaa.

Supon mahdollisuudet torjua terrorismia ovat päällikön parantuneet.

– Supo on nykyään myös tiedustelupalvelu, joten roolimme on vahvasti tiedustelullinen. Tärkeää on, että tiedusteluvaltuudet valmisteltiin huolellisesti perus- ja ihmisoikeudet huomioiden.

Pelttarin mukaan terrorismiin voidaan puuttua paremmin, jos terroristiset ilmiöt voidaan tunnistaa etukäteen.

– Terrorismin torjunta on jatkuvaa kilpajuoksua muuttuvassa toimintaympäristössä. Yleensä se muuttuu näkyväksi epäonnistuessaan. Nyt 20 vuoden takainen syyskuun 11. päivä on siitä yksi synkimmistä esimerkeistä.

Supon päällikkö toteaa, että onnistumisiakin toki on. Niistä ei hänen mukaansa kuitenkaan juuri puhuta.

Hän kertoo rankan esimerkin siitä, miltä Eurooppa olisi voinut näyttää, jos Britannian tiedustelu ei olisi onnistunut torjumaan massiivista terroritekoa vuonna 2006.

– Esimerkiksi Suomen puheenjohtajakausi EU:ssa olisi muuttunut dramaattisesti, jos Ison-Britannian turvallisuuspalvelu MI5:n johdolla ei olisi elokuussa 2006 kyetty estämään vähintään syyskuun 11. päivää vastaavaa nesteräjähteiden avulla tehtäväksi suunniteltua iskusarjaa Atlantin yllä lentävissä matkustajakoneissa. Onnistuminen näkyy kyllä arjessa edelleen siinä, että nesteitä emme me lentomatkustajat saa edelleenkään vapaasti viedä koneeseen. Mutta julkisuudessa tämä 15-vuotispäivä ei ole näkynyt, Pelttari sanoo.