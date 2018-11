Super Hornet syöksyi mereen – USA salasi tilastot turmista

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Uusin lentoturma sattui maanantaina Filippiinien lähellä.

Yhdysvallat on menettänyt viimeisen kahden vuoden aikana yhteensä kuusi F/A-18E/F Super Hornet -hävittäjää onnettomuuksissa.

Viimeisin välikohtaus sattui maanantaina, jolloin USS Ronald Reagan -tukialukselta noussut laivaston Super Hornet syöksyi mereen Filippiinien koillispuolella. Molemmat miehistön jäsenet selvisivät onnettomuudesta heittoistuimen ansiosta. Laivaston helikopterin kerrotaan poimineen heidät merestä.

USS Ronald Reagan toimii parhaillaan Tyynenmeren alueella osana Yhdysvaltain 7. laivastoa, jonka vastuulla on muun muassa Etelä-Korean ja Japanin puolustaminen.

Tukialuksella on sattunut jo kaksi onnettomuutta kuukauden sisällä. Lokakuun 19. päivänä 12 henkeä loukkaantui, kun laivaston MH-60-helikopteri vaurioitui yritettyään pakkolaskua. Tämän vuoden maaliskuussa kaksi Super Hornet -hävittäjän miehistön jäsentä kuoli lentokoneen maahansyöksyssä Virginiassa.

The Aviationist -sivuston mukaan Yhdysvaltain laivasto on rajoittanut onnettomuustilastojensa julkisuutta kiusallisten tapaturmien seurauksena. Syksyllä tehdyn muutoksen jälkeen tilastoihin pääsevät käsiksi vain henkilöt, joilla on erikseen myönnetty lupa sotilastietoihin.

Tarvittavia käyttöoikeuksia myönnetään käytännössä aktiivipalveluksessa tai reservissä oleville sotilaille, yksityisille sotilasalan toimijoille ja alihankkijoille sekä puolustusministeriön työntekijöille.

Myös Suomen käyttämiä F/A-18 Hornet -hävittäjiä on tuhoutunut tai vaurioitunut ”huolestuttavaan tahtiin” viime vuosien aikana.

Syyskuussa 2016 julkaistujen tilastojen mukaan Yhdysvaltain merijalkaväen ja laivaston Hornet- ja Super Hornet -onnettomuudet lisääntyivät 44 prosentilla kongressin tekemien budjettileikkausten johdosta. Myös koulutukseen käytettävien lentotuntien vähenemisen uskotaan vaikuttaneen ilmiöön.