Suomi vaatii EU:lta autoille tiukempia päästörajoja

Ministerit keskustelevat autojen ja pakettiautojen CO2-päästörajoista EU:n ympäristöneuvoston kokoukseen Luxemburgissa maanantaina.

Komissio antoi asetusesityksen uusien autojen ja pakettiautojen hiilidioksidipäästörajoiksi jo marraskuussa 2017. Ehdotetut raja-arvot ovat Suomen näkemyksen mukaan riittämättömät.

Suomen linjan mukaan raja-arvoja tulisi kiristää, jotta politiikka olisi linjassa Pariisin sopimuksen sitoumusten kanssa ja tarvittavat päästövähennykset saavuttaisiin.

EU:n tasolla asetettavat velvoitteet ovat yksi tehokkaimmista keinoista vaikuttaa ajoneuvojen energiatehokkuuteen.

– Liikenne on ainoa sektori, jossa EU:n päästöt ovat viime vuosina kasvaneet. Tähän on tartuttava rivakasti: lainsäädännön on tuettava liikenteen päästöjen tehokasta vähentämistä tai päästövähennykset kaatuvat muiden sektoreiden hoidettavaksi. Se olisi kallis tie, asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikainen (kesk.) sanoo.

Tiilikainen osallistuu ilmastopolitiikaltaan kunnianhimoisten EU-maiden Green Growth Groupin (GGG) tapaamiseen. GGG käsittelee autojen päästörajojen lisäksi muun muassa EU:n pitkän aikavälin – vuoteen 2050 ulottuvaa – ilmastostrategiaa.