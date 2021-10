Suomi tukee – EU lähettää Ukrainaan sotilaskouluttajia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainan puolustuskyvyn vahvistamiseen tähtäävällä hankkeella kerrotaan olevan myös Suomen tuki.

Euroopan unionin kerrotaan harkitsevan sotilaallisen koulutusoperaation käynnistämistä Ukrainassa, kertoo Radio Free Europe. Operaatio keskittyisi ukrainalaisten upseerien kouluttamiseen tilanteessa, jossa vuonna 2014 alkanut sota Itä-Ukrainassa jatkuu edelleen.

EU:n sotilaalliseksi neuvonanto- ja koulutusmissioksi Ukrainassa (EU Military Advisory and Training Mission Ukraine, EUATM) kutsutun operaation perustamista on tiettävästi esittänyt joukko unionin jäsenvaltioita. Tiedot sitä koskevista kaavailuista perustuvat saksalaislehti Welt am Sonntagin haltuunsa saamaan EU:n ulkosuhdehallinnon sisäiseen asiakirjaan.

Koulutusoperaation tarkoituksena olisi asiakirjan mukaan vahvistaa EU:n sitoutuneisuutta ja itäisen kumppanuusohjelman näkyvyyttä. Samalla se olisi solidaarisuuden ilmaus Ukrainalle maan joutuessa puolustautumaan Venäjän aggressiota vastaan Itä-Ukrainassa ja Venäjän laittomasti itseensä liittämällä Krimin niemimaalla.

Operaatiota ovat Radio Free Europen mukaan ajaneet erityisesti Baltian maat sekä Puola, Romania ja Slovakia. Myös Suomen ja Ruotsin kerrotaan ilmaisseen tukensa hankkeelle.

Asia näyttää etenevän nyt ripeästi, sillä sen on Verkkouutisten tietojen mukaan määrä olla Brysselissä kokoontuvan EU:n poliittisten ja turvallisuusasioiden komitean asialistalla jo tänään.

EU:n ulkosuhdehallinnon raportoidaan pohtivan myös muita keinoja Ukrainan puolustuskyvyn lujittamiseksi. Esillä on tiettävästi muun muassa vuonna 2014 muodostetun EU:n siviilikriisinhallintaoperaation (EUAM Ukraine) vahvistaminen nykyisestä.

EUAM-operaation päällikkönä on toiminut suomalainen eversti (evp.) Antti Hartikainen vuodesta 2019 alkaen.