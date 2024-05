Kiivaita taisteluita idässä, Ukrainalta onnistunut vastaisku

Venäjän asevoimat on jatkanut viime viikkojen aikana hyökkäyksiään eri puolilla Donetskin aluetta ja pohjoisempana Kupjanskin ja Svatoven kaupunkien välisellä rintamakaistaleella.

Harkovan alueen pohjoisosissa on lisäksi käyty kiivaita taisteluita venäläisjoukkojen vyöryttyä viime viikon perjantaina rajan yli kohti etelää. Ukrainassa on hämmästelty alueen puolustuslinjojen riittämättömyyttä.

Sotaa seuraavan ISW-tutkimuslaitoksen mukaan Ukrainan asevoimat iski alkuviikosta Luhanskin alueella sijaitsevaan ammusvarastoon pitkän kantaman ohjuksilla. Kohde sijaitsee 130 kilometrin päässä etulinjasta.

Ukrainan kerrotaan tehneen myös onnistuneita paikallisia vastahyökkäyksiä. Venäläisjoukot joutuivat vetäytymään Tshasiv Jarin koillispuolella sijaitsevista asemistaan ankarien taisteluiden seurauksena. Donetskin alueen eteläosissa uupuneiden puolustajien tilanne on edelleen tukala.

Venäläiset sotabloggaajat ovat väittäneet maan asevoimien edenneen Donetskin kaupungin luonaispuolella ja Avdijivkan kaupungin länsipuolella.

Ukrainan sotilastiedustelun johtaja varoittaa maansa tilanteen olevan tällä hetkellä vaarallinen ja muuttuvan ”joka tunti kriittisemmäksi”. Puolustajalla on pulaa sotilaista, asejärjestelmistä ja ampumatarvikkeista.

2/ Ukrainian forces recently regained a lost position northeast of Chasiv Yar while heavy fighting continued around Chasiv Yar on May 13. Geolocated footage published on May 12 shows Ukrainian forces seizing and clearing a Russian-held position in the forest area in southwestern… pic.twitter.com/IQbHaL3N2v

— Institute for the Study of War (@TheStudyofWar) May 14, 2024