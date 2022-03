Venäjä julisti Suomen kuuluvan ei-ystävällisten maiden joukkoon

Venäjä on julkaissut listan maista, jotka ovat ryhtyneet epäystävällisiin toimiin sitä vastaan. Suomi on mukana listalla osana Euroopan unionia.

EU-maiden lisäksi listalla ovat Australia, Kanada, Islanti, Japani, Monaco, Montenegro, Uusi-Seelanti, Norja, Taiwan, Singapore, Etelä-Korea, Sveitsi, Ukraina, Iso-Britannia ja Yhdysvallat.

Luettelossa mainitut maat ja alueet ovat asettaneet Venäjän vastaisia pakotteita Venäjän asevoimien hyökättyä Ukrainaan.

Ylen kirjeenvaihtajan mukaan listalla on ollut EU-maista aiemmin vain Tšekki ja muista maista Yhdysvallat.

BREAKING: Russia approves list of countries who've taken 'unfriendly actions' against it, including:

– Australia

– Canada

– EU

– Iceland

– Japan

– Monaco

– Montenegro

– New Zealand

– Norway

– Taiwan

– San Marino

– Singapore

– S Korea

– Switzerland

– Ukraine

– UK

– US

— The Spectator Index (@spectatorindex) March 7, 2022