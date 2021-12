Yhä uusi ennätys: Suomessa 1781 uutta koronatartuntaa

Sairaalahoidossa koronan vuoksi on 309 potilasta. Heistä tehohoidossa on 60.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan Suomessa on vuorokaudessa rekisteröity ennätykselliset 1 781 uutta koronavirustartuntaa.

Viikko sitten torstaina vastaava luku oli 1 622. Kaksi viikkoa sitten torstaina vastaava luku oli 1 344.

THL:n mukaan epidemiaa ei voi enää kuvata vuorokautisilla tartuntaluvuilla kuten aiemmin. THL ei enää ilmoita koronatartuntalukuja viikonloppuisin. Muun muassa testauksen vähenemisestä seuraa, että luvut eivät enää välttämättä ole samalla tavalla vertailukelpoisia. Testimäärien väheneminen voi olla osasyy siihen, että todettuja tapauksia on vähemmän kuin ennen.

14 vuorokauden tartuntojen summa on nyt 18 379. Kaksi viikkoa sitten se oli 13 759.

Samaa mieltä. Tämä on rankkaa kritiikkiä, mutta näitä asioita ei sanota kevein perustein. Pääministeri menee yökerhoon altistuneena luottaen pelkkään rokotukseen. Eduskunta hankkii FFP2:t ja pikatestit, koulut ja iso osa terveydenhuoltoa ovat ilman. Pandemian hoito hakoteillä.

Oikea huoli, väärä päätelmä. VN:n ohjeistus on sekava, koska asiantuntijaviranomainen THL haluaa että virus leviää ”sopivasti” väestössä. Meillä on ongelma, ja sen ongelman nimi on THL. Pahimmillaan joku ”nyrkki” vain vahvistaisi THL:n poliittista valtaa

— Martin Scheinin FIN (@MartinScheininF) December 9, 2021