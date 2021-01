Suomessa 246 uutta koronatartuntaa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Suurin osa uusista tartunnoista on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella.

Suomessa on todettu 246 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Eniten uusia tartuntoja on todettu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueella, missä on todettu 117 tartuntaa. Seuraavaksi eniten uusia tartuntoja on todettu Pohjois-Savon sairaanhoitopiirissä (26 tartuntaa) ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä (22 tartuntaa).

Viruksen suurin ilmaantuvuus on Uudellamaalla.

Kaikkiaan Suomessa on todettu 42 580 koronavirustartuntaa.

Yhteenveto 24.01.2021 #koronafi Uusia tartuntoja ▪️tänään 246

▪️eilen 419

▪️7 pv sitten 236

▪️14 pv sitten 198 7pv- ja 14pv-summat ▪️tänään 2243 3990

▪️eilen 2233 3942

▪️7 pv sitten 1747 3565

▪️14 pv sitten 1818 3613 pic.twitter.com/CTuZU3sPF3 — KoronaBotFI (@bot_fi) January 24, 2021