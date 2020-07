Ykkösurheilija ihmettelee: Miksi Yle määrää aikataulumme?

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Annimari Korten mukaan heitä on seisotettu kylmässä ja kaatosateessa.

Suomen yleisurheilun tämän hetken kärkinimi, pika-aitajuoksija Annimari Korte arvostelee Yleä kilpailujen myöhäisistä aikatauluista. Hänen mukaansa illalle sijoittuvat kisat lisäävät loukkaantumisriskiä ja heikentävät vireystilaa.

– Tällaista olemme urheilijoiden kanssa pohtineet: Miksi Ylellä on päätäntävalta kisojen aikataulusta? Ylen päätöksien johdosta meillä aitureilla varsinkin on suurentunut loukkaantumisriski jokaisessa kilpailussa ja vireystila tuloksentekoon myös heikentynyt, Annimari Korte kirjoittaa Twitterissä.

Korte toteaa, että kello 21 on yleensä kylmä, usein 4–5 astetta kylmempi kuin kello 18.

– Varsinkin pikajuoksussa loukkaantumisriski on todella suuri sekä huipputulosten teko vaikeaa. Klo 21 on myös urheilijoille normaali nukkumaanmenoaika, eli vireystila on silloin heikoimmillaan.

Pikajuoksijan mukaan Suomessa olisi syytä huomioida sääolosuhteet. Hän toteaa kansainvälisten urheilijoiden välttelevän täällä pidettäviä kisoja kylmyyden takia ja kauhistelevan jo 20 asteen lämpötiloja.

– Muualla Euroopassa parempien säiden takia treenataan usein klo 19–21 illalla ja päivälliset syödään klo 22–23, joten päivärytmitkin ovat muualla aivan erilaiset, Korte jatkaa.

Hän kertoo, että aikatauluja on usein veivattu Ylen mukaan.

– Ja joskus (muun muassa viime vuonna Lapinlahti) olemme jopa joutuneet seisomaan 12 asteessa kaatosateessa useita minuutteja, koska Yle ei ollut valmis ajallaan kuvaamaan. Riskeerataan urheilijan ura TV:n takia, Korte sanoo.

Yle: Aikataulu tulee kisajärjestäjiltä

Ylen urheilupäällikkö Joose Palonen kutsuu asiaa väärinkäsitykseksi, sillä aikataulu tulee valtaosin kisajärjestäjiltä.

– GP-sarjan konsepti ja tv-ajankohta sovittu yhdessä SUL:n kanssa, tavoitteena paras näkyvyys lajille. Ihan rohkeasti vaan yhteyttä Sami Itaniin [Suomen Urheiluliiton puheenjohtaja] tai minuun, jos urheilijat haluavat keskustella ja kehittää, Joose Palonen vastaa.

Annimari Korten mukaan aihe on nostettu aiemmin esille.

– Olemme yrittäneet keskustella jo aiemmissa kisoissa asiasta, ja teiltä on kuulemma tullut kieltäviä vastauksia ainakin aitajuoksuun liittyen. Näin valmentajat ja kisajärjestäjät ovat sanoneet, Korte sanoo.

Palonen kehottaa ottamaan suoraan yhteyttä, jos useita urheilijoita askarruttaa Ylen toiminta.

– Varmasti myös kisajärjestäjillä ja SUL:lla intressi siihen, että kiinnostavimmaksi lajiksi noussut naisten 100 metrin aidat huipentaa kisatapahtuman useamman kerran kesässä, Joose Palonen sanoo.

