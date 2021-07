Suomen Pankin ex-pääjohtaja HS:lle: Tämäkin talouskupla puhkeaa, eikä vain Suomessa

Velkaantumisen lisäksi pitää Sirkka Hämäläisen mukaan olla huolissaan varallisuuden hintakuplasta.

Markkinoilla on taas kupla ja ylivelkaantumista, sanoo Suomen Pankin entinen pääjohtaja Sirkka Hämäläinen.

Hänen mukaansa nykyinen kupla on maltillisempi ja maantieteellisesti laaja-alaisempi verrattuna 1980-luvun kuplaan. Tällä kertaa Suomi ei ole erottunut velkaantumisessa tai asuntojen hintojen nousussa vaan ilmiö on yleiseurooppalainen.

– Yhtä paljon kuin velkaantumisesta pitää olla huolissaan varallisuushintakuplista. Asunnoissa, pörssikursseissa ja kiinteistösijoituskohteissa on ihan selvästi hintakupla. Ne aiheuttavat herkästi kriisejä, kun korot nousevat ja ne puhkeavat, Sirkka Hämäläinen sanoo Helsingin Sanomille.

Kun velkaantuminen yhdistyy korkeisiin sijoitusomaisuuden hintoihin, vaarana on samanlainen kierre, joka toteutui 1990-luvulla. Lama 1990-luvun alussa on Suomen taloushistorian suuri tragedia.

– Kun silloiset hintakuplat romahtivat, vakuusarvot romahtivat ja piti ruveta vetämään luottoja sisään.

Inflaatio on toinen löysään rahapolitiikkaan liittyvä vaara.

– Ei tällaisen likviditeetin jälkeen ole koskaan ollut tulematta inflaatiota, Hämäläinen toteaa.

Hämäläinen katsoo, että löysästä rahapolitiikasta huolimatta inflaatio on pysynyt poikkeuksellisen pitkään poikkeuksellisen matalana osin rakenteellisista syistä. Yksi niistä on se, että Kiinan ja muun Aasian halvan työvoiman kilpailu ovat tulleet osaksi maailmantaloutta. Nyt tilanne on muuttumassa. Kiinassakin inflaatio on kohonnut.

Hän korostaa, että jos talouden ongelmat taas kärjistyvät kriisiksi, se käydään läpi nykyään koko Euroopan kesken.