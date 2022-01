Suomen hävittäjäpäätökseen ei tullut oikaisuvaatimuksia

HX-hankkeessa on siirrytty hankintasopimusten viimeistelyyn.

HX-hankkeen muutoksenhakuaika itse hävittäjäpäätökseen liittyen on umpeutunut, eikä oikaisuvaatimuksia ole tullut määräaikaan mennessä, ohjelmajohtaja, kenraalimajuri (evp.) Lauri Puranen kertoo puolustusministeriön blogissaan.

Suomi päätii ilmavoimien Hornetien korvaajasta reilu kuukausi sitten. Hävittäjäkilvan voittajaksi nousi amerikkalainen F-35.

– Ansaitun pienen hengähdystauon jälkeen hankeväki on jatkanut tammikuussa siitä, mihin joulun alla jäätiin. Hankintapäätöksen valmistelun moodista on siirrytty hankintasopimusten viimeistelyyn ja samalla on tietysti aloitettu varsinaisen käyttöönoton edellyttämien toimien valmistelut. Erityisen tärkeää on käyttöönottovaiheiden projektisuunnitelmien huolellinen laadinta, jotta tämä iso kokonaisuus pystytään hallitsemaan optimaalisesti, Lauri Puranen kirjoittaa.

Hankintasopimukset on määrä allekirjoittaa helmikuun aikana. Suomi ja Yhdysvallat solmivat niin sanotun LOA:n (Letter of Offer and Acceptance), jossa tarkennetaan hankittava kokonaisuus ja palvelut sen pohjalta, mitä Suomi on ensin omassa tarjouspyynnössään pyytänyt ja mitä Yhdysvallat on lopulta Suomelle LOA-asiakirjassaan tarjonnut.

– Myös teollisen yhteistyön sopimuksen valmistelu sekä Lockheed Martinin että moottorivalmistaja Pratt & Whitneyn kanssa on käynnissä. Teollisen yhteistyön ratkaisuja tarkennellaan vielä projekteittain, ja niihin voi toki tulla jonkin verran muutoksia vielä sopimusten allekirjoitusten jälkeenkin, mutta määrällinen 30%:n vaatimus ei tule muuttumaan. Lähtökohtaisesti tavoitteena on allekirjoittaa teollisen yhteistyön sopimus LOA:n allekirjoituksen yhteydessä, Lauri Puranen avaa.

HX-hankkeessa mukana olleiden hävittäjävalmistajien palautekierros on niin ikään käynnissä ja se saadaan päätökseen tammikuun aikana.

– arjouskilpailuun osallistuneet tarjoajat saavat yksityiskohtaisen palautteen tarjouksensa menestymisestä tarjouskilpailussa ja samassa yhteydessä tarjoajilla on mahdollisuus esittää kysymyksiä hankintaorganisaation suuntaan ja antaa toki myös palautetta tarjouskilpailun läpiviennistä.