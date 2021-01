Suomelle koronavaroitus: Tilannekuva on muuttunut

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Asiantuntijaryhmä vaatii taudin tukahduttamista ja rokotustahdin kiristämistä.

Eroon koronasta -vapaaehtoisverkoston nimekäs asiantuntijajoukko vaatii nopeita toimia uusien koronavirusmuunnosten takia. Britanniasta ja Etelä-Afrikasta lähteneet entistä ärhäkämmin leviävät muunnokset ovat tästä löytyvän muistion mukaan muuttaneet hälyttävästi koronapandemian tilannekuvaa.

– Suomen on reagoitava nopeasti uusien varianttien muodostamaan uhkaan, jotta epidemia ei syvene entistä pahemmaksi kriisiksi alkaneen vuoden aikana. Muunnosten leviämistä Suomeen on torjuttava tehokkaasti, ja kotoperäisen leviämisen uhkaa on ehkäistävä tukahduttamalla koronaepidemia Suomessa ja nopeuttamalla rokotusaikataulua, muistiossa todetaan.

Asiantuntijoiden mukaan maat, joissa virusmuunnokset ovat päässeet valloilleen, ovat nykyhavaintojen perusteella ajautumassa vakavaan terveydenhuollon kriisiin.

– Ne toimet, jotka aiemmin estivät epidemiaa leviämästä (Rt noin 1), eivät enää arvioiden mukaan riitä uuden tarttuvamman virusmuunnoksen yleistyessä. Mikäli muunnos alkaa levitä kotoperäisesti Suomessa, sen leviämisen estäminen voi edellyttää yhteiskunnan erittäin tiukkaa sulkua, jolta toistaiseksi on Suomessa vältytty, muistiossa varoitetaan.

Kyseessä on kirjoittajien mukaan kilpajuoksu aikaa vastaan.

– Suomenkin tilanne voi kriisiytyä viikoissa ja siksi epidemia on pyrittävä tukahduttamaan ja ennen kaikkea väestön rokotusaikataulua tulee nopeuttaa kaikin käytettävissä olevin keinoin.

”Todennäköistä, että leviäminen alkaa”

Eroon koronasta -ryhmän mukaan koronavirusmuunnosten pääsyä Suomeen tulee estää niin maan sisä- kuin ulkorajoillakin.

– Maahan saapuvat tulee testata kaikilla raja-asemilla poikkeuksetta, alkuperämaasta riippumatta, ja lisäksi tarvitaan tartuntatautilääkärin määräämä riittävän pitkä karanteeni ja karanteenista vapauttava toinen testi.

Toimien todetaan vaativan uutta lainsäädäntöä. Muistiossa viitataan esimerkiksi oikeustieteen professori Martin Scheininin viime viikolla julkaistuun Perustuslakiblogin kirjoitukseen.

Asiantuntijoiden mukaan työnantajien tulisi varmistaa, että työntekijät noudattavat karanteenisuosituksia maahan tullessaan. Suomelle vaaditaan myös toimivaa hotellikaranteenijärjestelyä.

Positiivisia koronanäytteitä pitäisi muistion mukaan myös seuloa ja sekvensoida kattavasti virusmuunnosten löytämiseksi.

– Ilman luotettavaa tilannekuvaa Suomi toimii vailla tietoa ja esimerkiksi alueellisesti kohdistettuja toimia on vaikeaa tehdä.

Muistiossa pidetään todennäköisenä, että muunnokset alkavat levitä Suomen sisällä ennemmin tai myöhemmin.

– Siksi epidemian hallintaa on tehostettava tukahduttamalla nykyinen epidemia viivyttelemättä, nopeuttamalla rokotuksia, ja korottamalla valmiutta alueellisiin täsmätoimiin.

Tukahduttamisen strategian asiantuntijaryhmä näkee nykytilanteessa aiempaakin houkuttelevampana ratkaisuna.

– Tukahdutustoimien ohella tulee nopeuttaa rokotusaikataulua ja ehkäistä rokotevastaisuutta kaikin käytettävissä olevin keinoin. Nykyisen epidemian tukahdutus turvaa resurssit paitsi terveydenhuollossa myös testauksessa ja jäljityksessä, jolloin mahdolliset tartuntaketjut – myös uusien muunnosten aiheuttamat – voidaan havaita ja saada hallintaan pikaisesti.

Ripeät toimet ja valmius koviinkin ratkaisuihin nähdään muistiossa pienemmän riesan tienä terveydenhuollon, yhteiskunnan toiminnan ja taloudellisen toimeliaisuuden turvaamiseksi.

– Monissa maissa on otettu tiukkoja toimia käyttöön, ja ensi askelia ratkaisua kohtaan on jo otettu Suomessakin. Tämä ei kuitenkaan riitä, ja viikkokaupalla ei ole aikaa suunnitella. Muistiollamme haluamme edistää yhteistä tahtotilaa, jotta keväästä selvitään kuivin jaloin, yksi muistion allekirjoittajista, Yhdysvaltain Columbian yliopiston systeemibiologian professori Tuuli Lappalainen tviittaa.

Muistion on allekirjoittanut Lappalaisen lisäksi laaja joukko lääkäreitä ja eri alojen tutkijoita ja asiantuntijoita.

