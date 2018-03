Suomalaisen liikemiehen taposta syytetään kolmea Ugandassa

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Yhteensä viisi henkilöä on asetettu Ugandassa syytteeseen jutussa, joka koskee suomalaisen liikemiehen kuolemaa.

Viisi henkilöä on asetettu syytteeseen liittyen suomalaisen liikemiehen kuolemaan Ugandassa helmikuussa. Suomalainen liikemies löytyi kuolleena hotellista Kampalassa helmikuun alussa.

Kolme henkilöä on saanut syytteen suoraan suomalaismiehen kuoleman aiheuttamisesta. Rikosnimike on Ylen haltuunsa saamien asiakirjojen perusteella tappo. Kaksi muuta on saanut syytteen asiakirjaväärennöksestä.

Oikeudessa paikalla ollut ugandalaisen Daily Monitor -lehden rikostoimittaja Andrew Bagala kertoi Helsingin Sanomille, että epäiltyjä syytetään väärennöksestä, huumekaupasta ja taposta.

Syytettyjen joukossa on kolme Ugandan sisäisen turvallisuuden viraston ISO:n työntekijää. Syytteet saivat myös kaksi ugandalaista naista, jotka olivat avustaneet suomalaismiestä Ugandassa. Syytetyt ovat tutkintavankeudessa.

Liikemies löytyi hotellihuoneestaan kuolleena, ja hänen elimistöstään löytyi HS:n mukaan huumeiden lisäksi hyönteismyrkkyä.