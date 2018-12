Suomalaisdiplomaatti: Venäjä rikkoo kansainvälistä oikeutta

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Ukrainaa on syytelty provokaatiosta Asovanmerellä, vaikka sen alukset ovat noudattaneet sopimuksia.

Ulkoministeriön Itä-Euroopan ja Keski-Aasian yksikön päällikkö Päivi Peltokoski kehottaa Asovanmeren tulehtunutta tilannetta tarkasteltaessa muistamaan, mistä koko Ukrainan ja Venäjän välinen asetelma on lähtenyt liikkeelle.

– Asovanmeren viimeaikaiset tapahtumat ovat suoraa jatkumoa sille, että Venäjä on laittomasti liittänyt itseensä Ukrainalle kuuluvan Krimin. Sen jälkeen Venäjä on rakentanut Kertšinsalmen sillan ja pyrkii nyt sillan turvallisuuteen sekä mahdollisiin terroriuhkiin vedoten – mutta kansainvälisen oikeuden vastaisesti – vaikeuttamaan merenkulkua alueella, lähetystöneuvos Peltokoski sanoo Verkkouutisille.

– Tämä iso kuva olisi hyvä pitää kaiken aikaa mielessä sen sijaan, että takerrutaan väittelemään yksittäisen tapahtuman vähemmän merkityksellisistä detaljeista. Venäjän toiminta Asovanmerellä on ollut johdonmukaista, ja tilanteen kärjistyminen onkin ollut oikeastaan vain ajan kysymys.

Ukrainan ja Venäjän vuonna 2003 solmima kahdenvälinen sopimus takaa Peltokosken mukaan niin molempien sopimusosapuolten kuin myös kolmansien maiden aluksille vapaan kulkuoikeuden Kertšinsalmessa ja Asovanmerellä.

– Sopimus on edelleen voimassa. Tilanne on kuitenkin de facto muuttunut Venäjän alettua käyttäytyä ikään kuin Krimin edustalla olevat vedet olisivat sen aluevesiä eivätkä enää yhteisiä sisävesiä, kuten vuoden 2003 sopimus edellyttäisi. Ukraina on vienyt asian vuonna 2016 Haagin kansainväliseen välitystuomioistuimeen, jonka ratkaisua ei vielä ole saatu, Peltokoski selvittää.

Ukrainan merenkulkua ei saisi rajoittaa

Ukrainan päätös lähettää tykkiveneitään Odessasta Kertšinsalmen kautta Asovanmerelle on Peltokosken mukaan syytä nähdä reaktiona viime kuukausina tapahtuneeseen kehitykseen.

– Touko-kesäkuusta lähtien Venäjän viranomaiset ovat pysäyttäneet jatkuvasti Asovanmerellä liikennöiviä ukrainalaisia ja myös muiden maiden kauppa-aluksia ja laivatarkastukset ovat kestäneet kohtuuttoman pitkään. Ukraina on kokenut tilanteen uhkaavana ja lähettänyt sen vuoksi sota-aluksiaan kauppalaivastonsa turvaksi, Peltokoski sanoo.

Vuoden 2003 sopimus antaa molemmille maille oikeuden tutkia toistensa laivaliikennettä. Venäjän viime kuukausina toteuttamien alustarkastuksen laajamittaisuus ja kesto ei kuitenkaan ole sopimuksen hengen mukaista, ja siitä varsinkin Mariupolin satamalle aiheutuneet taloudelliset menetykset ovat jo tähän mennessä olleet tuntuvia.

– Juuri nyt näyttää siltä, että sotilaallinen eskalaatio Asovanmerellä olisi tältä erää ohi. Kolme Venäjän sunnuntaina haltuunsa ottamaa ukrainalaista sota-alusta on kuitenkin yhä Venäjän käsissä, ja 23 Ukrainan merivoimien sotilasta on vangittuina, Peltokoski toteaa.