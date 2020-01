Suomalaisarvio: Pandemioilla on poliittisia vaikutuksia

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Pelossa nähdään usein viesti, Mika Aaltola arvioi.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Mika Aaltola muistuttaa pandemioiden olevan poliittisia ja ihmisiä jakavia. Epäluulon ja pelon kasvaminen hankaloittaa pandemioiden torjumista, hän arvioi.

Kiinassa havaittu, aikaisemmin tuntematon korona-virus on sairastuttanut jo yli 2000 ihmistä. Tautiin on kuollut ainakin 56 henkilöä. Kiinassa viranomaiset ovat ryhtyneet jykeviin toimiin taudin taltuttamiseksi, ja useampi miljoonakaupunki on asetettu karanteeniin.

– Pandemiatilanteet ovat lähtökohtaisesti poliittisia ja ihmisryhmiä jakavia, intressejä fragmentoivia. Epidemian vastainen työ perustuu huolelliseen sairastuneiden hoitoon ja kontaktien jäljittämiseen. Poliittiset rektiot voivat saada ihmiset liikeelle. Pois infektioalueilta, Aaltola kirjoitti sunnuntaina twitterissä.

– Se puolestaan hankaloittaa ongelman hoitoa. Valtiotasolla pelkoa pyritään rauhoittamaan näyttävillä toimilla. Samalla vaarana, että toimenpiteet saattavat lisätä pelkoa, tuottaa tautipelolle luonteenomaista epäluuloa ja epäilyä. Jotkut alueet ja ihmisryhmät nähdään vaaroina.

Ihmiset näkevät taudeissa usein poliittisia viestejä, Aaltola uskoo.

– Pandemioilla on maantieteensä. Ihmisten mielissä tartuntaudin leviäminen kääntyy tutumman poliittisen maantieteen kielelle. Syntyy epäluuloa ja ennakkoluulot vahvistuvat. Pandemiapelossa nähdään tyypillisesti jonkin viesti, globalisaation vaara, oma puhtaus, tehokkuus, jne, Aaltola arvioi.

