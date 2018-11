Sunnuntain Brexit-huippukokous vaarassa peruuntua

Saksan liittokansleri Angela Merkel ei lennä Brysseliin, jos erosopimusta ei saada allekirjoitettua.

EU-maiden valtiojohdon on määrä kokoontua ensi sunnuntaina Brysseliin Brexit-huippukokoukseen. Kokouksessa on tarkoitus allekirjoittaa Britannian ja EU:n välinen erosopimus sekä uutta suhdetta koskeva poliittinen julistus.

Kokouksen toteutuminen on kuitenkin vaakalaudalla monesta syystä. Espanja on yllättäen viime hetkillä ilmoittanut, että se aikoo käyttää veto-oikeuttaan ja äänestää Brexit-pakettia vastaan. Espanjaa hiertää Gibraltarin tilanne. Maa haluaa varmistaa, että Gibraltar jätetään tulevan kauppasuhteen ulkopuolelle. Britannialle kuuluva Gibraltar sijaitsee Pyreneiden niemimaan eteläosassa Espanjan rannikolla.

Kyseessä vetoapu Britannian Maylle?

Muilta jäsenmailta ei kuitenkaan heru myötätuntoa Espanjan huolille. EU-virkamiesten mukaan kukaan ei halua enää avata uudelleen pitkän ja tuskaisen prosessin tuloksena syntynyttä sopimustekstiä. Espanjan on löydettävä ratkaisu ongelmaan erosopimuksen ulkopuolella.

Saksan liittokansleri Angela Merkel on julkisesti ilmoittanut, että Saksa ei aio osallistua sunnuntain EU-huippukokoukseen, jos Brexit-pakettia ei saada allekirjoitettua. Verkkouutisten jututtaman EU-virkamiehen mukaan Merkelin uhittelussa on kuitenkin kyse enemmänkin dramatiikasta ja vetoavun tarjoamisesta Britannian pääministeri Theresa Maylle.

– Mayllä on edessään vielä paljon työtä, että hän saa tämän sopimuksen myytyä Britannian parlamentille. Hän tietää olevansa takamatkalla myyntityössä, Eurooppa-ministeri, Sinisten puheenjohtaja Sampo Terho totesi alkuviikosta suomalaistoimittajille Brysselissä.

Kokouksen kohtalo selviää vasta lauantaina

Myös uutta suhdetta koskeva poliittinen julistus aiheuttaa ongelmia. EU-komission on määrä lähettää luonnosteksti tänään jäsenmaiden hallituksille.

Noin 20 -sivuisessa poliittisessa julistuksessa ilmaistaan tahtotila, jonka pohjalta EU ja Britannia neuvottelevat uuden suhteen säännöt. Sen sisältö on kuitenkin kaikkea muuta kuin valmis. Jokaisella jäsenmaalla on julistuksen suhteen omia huolia ja teksti on kriittisen tärkeä Britannian pääministerille. Juuri poliittisen julkistuksen avulla Mayn on tarkoitus perustella skeptiselle brittiparlamentille, miksi Brexit-paketti kannattaa hyväksyä.

Nyt näyttää siltä, että sunnuntain huippukokouksen kohtalo selviää vasta lauantaina. Theresa May matkaa silloin Brysseliin tapaamaan EU-komission puheenjohtaja Jean-Claude Junckeria päättääkseen, voiko hän hyväksyä uutta suhdetta koskevan julistuksen.Varmaa on, että meneillään ovat pitkän Brexit-prosessin jännittävimmät ja vaikeimmat viikot.