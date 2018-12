STTK: Vastikkeeton perustulo ei ole järkevää

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

STTK:n mukaan sosiaaliturvan rahoituspohja on varmistettava.

Toimihenkilökeskusjärjestö STTK on suhtautunut ennakkoluulottomasti perustulokokeiluun ja kannattanut sen selvitystä, mutta ei usko sillä ratkaistavan työttömyyden aiheuttamia haasteita toimeentulolle.

– Sosiaaliturvajärjestelmän rahoituspohjan kestävyys on varmistettava. Vastikkeeton perustulo ei tästä syystä ole taloudellisesti mahdollista eikä järkevää, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola toteaa tiedotteessa.

STTK järjesti tänään suurimpien eduskuntapuolueiden vaalipaneelin, jossa pääteema oli sosiaaliturvan uudistaminen. STTK esitteli myös oman mallinsa sosiaaliturvan uudistamiseksi.

STTK:n mielestä sosiaaliturvan kokonaisuudistus on välttämätön, se on saatava vauhtiin seuraavalla vaalikaudella ja uudistusta on vietävä eteenpäin kokonaisuus kerrallaan.

– Keskeinen asia on työn ja työllisyyden edistäminen sekä syrjäytymisen torjunta. STTK:n kannustinmalli keskittyy palvelujärjestelmän ja työttömyyden aikaisen perusturvan uudistamiseen.

– Parhaiten työllisyyttä ja osallisuutta tehostetaan uudistamalla työllisyyspalveluita, työttömän henkilökohtaisella kohtaamisella sekä vaikuttavilla, yksilölähtöisillä ja oikein kohdennetuilla palveluilla, Palola korostaa.

STTK uskoo sanktioiden sijaan kannustavuuteen.

– Työn vastaanottamisen pitää jatkossa olla nykyistä kannattavampaa.

STTK:n edustajiston yhteydessä järjestetyssä vaalipaneelissa keskustelijoina olivat keskustan varapuheenjohtaja Katri Kulmuni, sisäministeri Kai Mykkänen (kok.), SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne ja vihreiden puheenjohtaja Pekka Haavisto.