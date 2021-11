STM:n Kirsi Varhila IS:lle: Muunnoksen torjuminen vaatisi koko maan sulkemisen

Sinulla on oikeus muodostaa mielipiteesi luotettavan tiedon pohjalta.

Kansliapäällikön mukaan omikron-muunnos saattaa olla jo Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Kirsi Varhila arvioi Ilta-Sanomille, että Etelä-Afrikassa leviävän koronaviruksen B.1.1.529- eli omikron-muunnoksen tuloa Suomeen on lähes mahdotonta estää.

– Vaatisi koko Suomen sulkemisen, että voisimme olla varmoja, että uusi muunnos ei meille tule – tai ei täällä jo mahdollisesti ole, Varhila toteaa.

Varhila pitää tärkeänä, että viranomaiset käyttävät kaikki toimivaltuutensa rajoilla muunnoksen torjumiseksi. Hänen mukaansa myös matkustajien on eteläisestä Afrikasta tullessaan pysyttävä karanteenissa toiseen testiin saakka.

– Testiin ohjaamisessa on jo rutiinia, ja raja pystyy profiloimaan tulijoita. Karanteeniin määrääminen on kuntien vastuulla, ja tästäkin on jo paljon kokemusta. Avi ohjaa tätä osaltaan, Kirsi Varhila sanoo.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ilmoitti lauantaina, että kaikki eteläisen Afrikan maista saapuvat ohjataan pakolliseen terveystarkastukseen rajanylityspisteillä uuden koronavirusmuunnoksen vuoksi.

Aluehallintovirastot voivat määrätä tartuntatautilain nojalla terveystarkastuksen kaikille matkustajille, jotka ovat viimeisen 14 vuorokauden aikana oleskelleet Etelä-Afrikassa, Namibiassa, Botswanassa, Zimbabwessa, Lesothossa, Swazimaassa, Mosambikissa tai Malawissa.

Vuoden loppuun asti voimassa oleva määräys ei koske alle 6-vuotiaita lapsia. Matkustajien tulee itse varmistaa, koskeeko määräys heitä. Ohjeita saa aluehallintovirastojen sivuilta tai maahantulopisteen terveysviranomaisilta.

Maailman terveysjärjestö WHO ja Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC ovat nostaneet uuden omikron-virusmuunnoksen huolestuttavien varianttien listalle (VOC, variant of concern). Siinä on havaittu olevan useita muutoksia koronaviruksen piikkiproteiinissa.

Muutosten pelätään lisäävän viruksen leviämiskykyä ja kykyä kiertää käytössä olevien rokotteiden antamaa immuunisuojaa. THL seuraa variantin levinneisyyttä.

